Gelo sull’Italia: notte da incubo in Molise, persone intrappolate nella neve, salvato neonato Temperature rigide ovunque. Neve sull’appennino umbro-marchigiano, in Calabria e in Sardegna. La situazione peggiore in Molise dove centinaia di automobilisti rimasti bloccati a causa del maltempo e della neve sulla strada tra Isernia e Campobasso all’altezza di Castelpetroso.

A cura di Biagio Chiariello

L'Italia è piombata nell'inverno. Da Nord a Sud si registrano forti nevicate che stanno creando non pochi disagi. La regione più colpita è sicuramente il Molise, dove centinaia di automobilisti sono rimasti bloccati per ore a causa del maltempo e della neve sulla strada tra Isernia e Campobasso all'altezza di Castelpetroso.

Circolazione bloccata dalle 19 di ieri fino a notte fonda, a causa dei mezzi pesanti in difficoltà e in particolare di un tir finito di traverso sulla carreggiata. Fermi nel traffico anche diversi pullman carichi di studenti e pendolari. Molte persone non sono riuscite a rientrare a casa e hanno dovuto dormire negli hotel della zona.

Numerose le segnalazioni sui social da parte di chi è rimasto bloccato sulla strada, la Statale 17. "Siamo rimasti senza cibo, senza acqua e senza possibilità di andare in bagno", hanno raccontato alcuni di loro. "Scene da terzo mondo – è un'altra testimonianza – dopo tre ore di fila eravamo a 30 chilometri da casa, ma alla fine abbiamo dovuto dormire in un albergo stracolmo".

Leggi anche Valanga in Austria, sono stati recuperati vivi tutti gli sciatori coinvolti

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Presenti anche volontari della Croce Rossa che hanno distribuito coperte e bevande calde. È stato prestato soccorso a una famiglia di turisti che viaggiava, lungo la Statale 17, con un bambino di soli quattro mesi.

Oggi le scuole sono rimaste chiuse nei due capoluoghi, Campobasso e Isernia, e anche in altre decine di centri minori.

Ma il maltempo e la neve hanno interessato anche l'Appennino umbro-marchigiano e gran parte delle località a ridosso della catena montuosa fino a quote collinari. Una bufera di neve ha colpito Castelluccio di Norcia, dove è stata interrotta la viabilità che conduce al borgo dei Sibillini. Neve anche a Norcia, Cascia e Monteleone di Spoleto. La perturbazione, stando alle previsioni meteo del Centro funzionale della Protezione civile regionale, dovrebbe insistere sull'Umbria per tutta la giornata odierna e durante la prossima notte.

Nevica anche nella provincia di Ascoli Piceno, anche a quote collinari, ma in particolare nelle zone terremotate di Arquata del Tronto dove nelle frazioni più ad alta quota sono caduti 35-40 centimetri di neve.

Brusca ondata di maltempo in Calabria dove si registra un forte calo delle temperature e neve fino agli 800 metri. Forti raffiche di vento stanno anche creando problemi. Durante la notte squadre dei vigili del fuoco della sede di Cosenza, del distaccamento di Castrovillari e del distaccamento di San Giovanni in Fiore sono intervenute nei territori del comune di Saracena e di San Giovanni in Fiore per soccorrere due gruppi di escursionisti, rispettivamente composti da otto e dieci persone, che si erano avventurate con veicoli fuoristrada 4×4 tra i sentieri dell'Altopiano Silano, rimanendo bloccati in zone impervie a causa delle fitte nevicate.

In Sardegna, il Nuorese si è svegliato per il secondo giorno sotto la neve, che oggi ha fatto la sua comparsa anche nel capoluogo barbaricino: il sindaco di Nuoro Andrea Soddu ha disposto la chiusura delle scuole che da ieri non fanno lezione nemmeno nei paesi montani del territorio. Stamattina nel centro Sardegna continua a nevicare.