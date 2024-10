video suggerito

Gelato in vaschetta Selex richiamato dai supermercati A&O e Famila: rischio Listeria, “non mangiatelo” Il richiamo precauzionale di un lotto di gelato al gusto zabaione, variegato al cioccolato, rum e uvetta sultanina è stato segnalato da supermercati A&O e Famila. Il prodotto è a marchio Saper di Sapori di Selex. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Richiami e ritiri di prodotti alimentari ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Possibile presenza di Listeria monocytogenes. Questo il motivo che ha spinto i supermercati A&O e Famila a richiamare precauzionalmente un lotto di gelato al gusto zabaione, variegato al cioccolato, rum e uvetta sultanina a marchio Saper di Sapori di Selex. Il prodotto è venduto in vaschette da 200 grammi con il numero di lotto 180727 e la data di scadenza 18/07/2027.

Il gelato è stato prodotto dall’azienda Tonitto 1939 S.p.A. per Selex Gruppo Commerciale Spa presso lo stabilimento di produzione in via N.S. di Lourdes 5 di Genova.

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare il gelato con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati.

Leggi anche Supermercati Bennet richiamano rucola per rischio di Salmonella: epidemia in vari Paesi europei

Per restituire il prodotto con lotto oggetto di richiamo (sottolineiamo che non è stato pubblicato nell'apposita sezione del Ministero della Salute) e ottenere il rimborso, è possibile recarsi presso i punti vendita Famila o A&O. Per ulteriori informazioni è disponibile il numero verde 800 992992.

Tra gli ultimi richiami alimentari, segnaliamo quello di qualche giorno fa legato ai supermercati Bennet e riferito ad una confezione di rucola per rischio di Salmonella, quello riguardante un lotto dei grissini di marca Linea Derby, ovvero i ‘Grissbontà derby’, per rischio chimico. Una decina di giorni prima abbiamo invece scritto di come il Ministero abbia richiamato alcuni lotti di Vongola o lupino “Jumbo” per rischio microbiologico dovuto alla presenza, oltre i limiti di sicurezza, del batterio Escherichia Coli. All'inizio di settembre del richiamo di un formaggio Pecorino Sardo dai supermercati Eurospin per la possibile presenza di Listeria monocytogenes. Qualche giorno prima di quello di un lotto di Simmenthal per la possibile presenza di scatole con difetto di chiusura.