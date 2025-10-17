Garlasco, Liborio Cataliotti è il nuovo avvocato di Andrea Sempio: era stato il difensore di Vanna Marchi

Liborio Cataliotti è il nuovo avvocato di Andrea Sempio che prende il posto di Massimo Lovati. Il legale ha 59 anni ed è già noto per essere stato il difensore di Vanna Marchi. Tra i casi più recenti quello degli appalti in Comune a Reggio Emilia e quello dell’omicidio di Saman. Di recente ha assunto la difesa di Stefania Nobile e dell'ex compagno Davide Lacerenza coinvolti nell'indagine milanese sulla Gintoneria.

L'incarico è arrivato dopo "l'addio" professionale al legale Massimo Lovati. L'avvocato lo stava seguendo nel corso della nuova indagine per concorso in omicidio per il delitto di Garlasco. Sempio aveva spiegato di aver revocato il mandato all'avvocato Lovati per "divergenze sulla strategia difensiva". Sempio aveva definito Lovati "un grande penalista", ribadendo la stima nei suoi confronti. "Ha una sua visione e non era possibile avere un altro tipo di dialogo con lui. Questa è stata la ragione principale che ci ha portato alla separazione. L'aspetto mediatiche è stato sì importante, ma non è nemmeno un terzo delle ragioni che ci ha portato a dividerci" aveva sottolineato.