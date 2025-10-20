Garlasco, l’avvocato di Lovati torna a parlare dello scontrino di Sempio: “Non prova nulla senza telecamere”

L’avvocato Fabrizio Gallo, che difende l’ex legale di Andrea Sempio, Massimo Lovati, nel procedimento per diffamazione aggravata aperto dallo studio Giarda, ha spiegato a Fanpage.it perché al legale è stato revocato l’incarico nell’ambito delle nuove indagini per il delitto di Garlasco. “Non voleva che venisse presentato lo scontrino – sottolinea -. Sapeva che senza una telecamera di videosorveglianza, quella è carta straccia”.

L’avvocato Fabrizio Gallo, Andrea Sempio e l’ex legale Massimo Lovati

"Senza un riscontro, lo scontrino presentato da Andrea Sempio come alibi è una ricevuta come un'altra, avrebbe potuto averla chiunque e il mio assistito, Massimo Lovati, questo glielo aveva detto". A parlare ai microfoni di Fanpage.it è l'avvocato Fabrizio Gallo, che oggi difende l'ex legale di Sempio nel procedimento per le affermazioni fatte sul professor Angelo Giarda (storico difensore di Stasi scomparso nel 2021).

Per Gallo, il procedimento legato alla diffamazione aggravata in merito alle affermazioni di Lovati su una possibile macchinazione per riaprire le indagini sul delitto di Garlasco è strettamente legato al nuovo filone di indagine che vede come protagonista Andrea Sempio.

Perché l'avvocato di Lovati, Fabrizio Gallo, ritiene lo scontrino di Sempio "un alibi falso"

Secondo Gallo, Lovati e Sempio si sarebbero separati per divergenze legate proprio allo scontrino. L'ex difensore non avrebbe voluto presentare la ricevuta del parcheggio perché secondo lui sarebbe stato un alibi fasullo. "Quello scontrino non prova niente senza la ripresa di una telecamera di videosorveglianza che attesi la presenza proprio di Andrea a Vigevano, può anzi essere un boomerang" ammette Gallo, secondo il quale Lovati non era d'accordo sul presentare quello scontrino. "Se sei innocente non hai bisogno di fornire le prove senza che nessuno te lo abbia chiesto".

Per il legale che assiste Lovati, dunque, lo scontrino potrebbe addirittura essere un indizio e legare in qualche modo Sempio al delitto di Garlasco. "È essenziale chiaramente quella ricevuta nel contesto del delitto, tanto è vero che è stata depositata già nel 2008 da Sempio come ‘prova di un alibi'. Il medico legale che aveva analizzato il corpo di Chiara Poggi aveva indicato per il decesso una forbice temporale che andava dalle 10.30 circa alle 11.00. Lo scontrino di Sempio indica un orario dalle 10.18 alle 11.18, quindi lo collocherebbe lontano dalla scena del crimine".

Stando a quanto spiega Gallo, però, senza la ripresa di una telecamera di videosorveglianza che possa attestare che quello alla guida della vettura fosse proprio Andrea Sempio, lo scontrino non prova nulla. "È carta straccia – ribadisce – soprattutto alla luce di quanto detto dal vigile del fuoco (che aveva riferito di aver incontrato in quel luogo e in quell'orario la madre di Sempio, n.d.r)".

Perché l'avvocato Gallo difende Lovati

"Sempio dovrebbe contestualizzare lo scontrino e spiegare anche perché alle 9.58 aveva fatto una telefonata all'amico Capra agganciato a una cella telefonica proprio di Garlasco" ha sottolineato ancora Gallo.

"Io difendo l'avvocato Lovati nell'ambito dei procedimenti disciplinari aperti nei suoi confronti e in particolare dall'accusa di diffamazione aggravata lanciata dallo studio Giarda, secondo il quale il legale aveva detto in un'intervista del 2025 che la riapertura dell'indagine era il frutto di una macchinazione. Per capire se vi è stata effettivamente una macchinazione, bisogna leggere le carte del caso principale e dunque devo avere tutto il fascicolo del procedimento per il delitto Garlasco".

Ha collaborato Simona Berterame