Garlasco, Andrea Sempio convocato per nuove analisi dalla dottoressa Cattaneo: misurazioni su tutto il corpo

Andrea Sempio è stato convocato oggi, venerdì 24 ottobre, presso l’Istituto di Medicina Legale in via Mangiagalli a Milano per un’ispezione corporale su richiesta della dottoressa Cristina Cattaneo, anatomopatologa che sta svolgendo nuovi accertamenti nell’ambito delle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi.

Andrea Sempio, Chiara Poggi

Andrea Sempio è stato convocato oggi all'Istituto di Medicina Legale in via Mangiagalli a Milano dove è stato accompagnato dai suoi legali, per un'ispezione corporale voluta dalla dottoressa Cristina Cattaneo. L'anatomopatologa sta svolgendo nuovi accertamenti nell'ambito del delitto di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nell'agosto del 2007.

Come confermato a Fanpage.it dagli avvocati di Andrea Sempio, l'accertamento è tuttora in corso ed è stato voluto dalla consulente della Procura di Pavia, la dottoressa Cristina Cattaneo. Sempio è arrivato nei pressi dell'Istituto di Medicina Legale insieme ai legali poco prima delle 15 ed è stato sottoposto alle misurazioni antropometriche di tutto il corpo.

Questi dati dovranno essere messi in collegamento con la rivalutazione che la dottoressa Cattaneo sta facendo di tutte le lesioni sul corpo di Chara Poggi e poi con la BPA del Ris di Cagliari, già depositata. Lo scopo è quello di tornare a definire la dinamica dell'omicidio. A dare per prima la notizia è stata la trasmissione Mediaset Dentro La Notizia

Per l'omicidio fu condannato a 16 anni di reclusione in via definitiva Alberto Stasi, l'allora fidanzato, ma al centro della nuova indagine sul delitto vi è proprio Andrea Sempio, amico d'infanzia del fratello della vittima, indagato per concorso in omicidio .

Con Sempio vi sono i due avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti, arrivato dopo l'addio del legale Massimo Lovati. La dottoressa Cattaneo è nota per essersi occupata di recente anche del caso di Liliana Resinovich, scomparsa nel 2021 e trovata morta nel 2022. Il caso stava per essere archiviato come suicidio ma poi, il 13 giugno del 2023, sono stati disposti nuovi accertamenti per chiarire la dinamica. Tra queste, anche le verifiche sul corpo della 63enne, svolte proprio dalla dottoressa Cattaneo.