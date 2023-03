Gabriele, 2 anni e mezzo, morto all’ospedale di Sassuolo, indagate tre pediatre Sono indagate con l’ipotesi di “responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”. La procura di Modena dispone l’autopsia sul corpicino del piccolo.

A cura di Biagio Chiariello

Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati, come atto dovuto, per il caso della morte del piccolo Gabriele, il bambino di due anni e mezzo deceduto nei giorni scorsi presso l'Ospedale di Sassuolo, dove era stato portato dai genitori in seguito ad alcuni problemi di salute.

Si tratta di una pediatra di base e due pediatre del nosocomio in provincia di Modena, indagate con l’ipotesi di reato di ‘responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario’ in seguito alla morte, avvenuta tra martedì e mercoledì scorsi, di Gabriele C. I genitori in seguito all'accaduto avevano sporto denuncia.

L’ospedale nei giorni scorsi in una nota ha spiegato che il bambino sarebbe morto per “un arresto cardiaco improvviso”. La procura ha disposto gli esami autoptici, individuando un medico legale, cui si affiancherà un altro professionista scelto dai genitori di Gabriele.

Erano stati proprio loro, a quanto pare su indicazione della pediatra di base, a portare il figlioletto all'ospedale, dato che il bambino aveva la febbre alta e problemi respiratori. Preso in carico in Pediatria, era in via di miglioramento, quando nella notte è deceduto improvvisamente.

"La famiglia non punta il dito contro nessuno, chiede verità e giustizia per il figlio che ricoverato per sintomi riconducibili a virus di tipo influenzale, è morto nel giro di poche ore per circostanze ignote – ha affermato l’avvocato della famiglia, Roberta D’Aquino – E’ pertanto doveroso compiere ogni atto di indagine utile al fine di accertare come e perché il bambino sia deceduto nel reparto di Pediatria”.