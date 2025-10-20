Attualità
Furgone sfonda parapetto, precipita dal ponte e finisce nel torrente: conducente morto a Recoaro Terme

Un uomo al volante di  un furgoncino è morto oggi a Recoaro Terme dopo aver improvvisamente sbandato mentre attraversava un ponte, sfondando il parapetto e precipitando  per diversi metri nel sottostante torrente Agno.
A cura di Antonio Palma
Terribile incidente stradale oggi a Recoaro Terme, Provincia di Vicenza, dove un uomo al volante di  un furgoncino è morto dopo aver improvvisamente sbandato mentre attraversava un ponte, sfondando il parapetto e precipitando  per diversi metri nel sottostante torrente Agno. Uno spaventoso volo nel vuoto che ha distrutto la vettura senza lasciare scampo al conducente e unico occupante del mezzo, un Fiorino.

La tragedia si è consumata nelle prime ore del mattino di lunedì 20 ottobre, intorno alle 6.30, mentre il mezzo percorreva il ponte di via della Resistenza all’altezza dello stabilimento dell’Acqua Recoaro. Per motivi ancora tutti da accertare, il conducente, un cinquantenne, ha rotto il parapetto in cemento col furgone precipitando sul greto del torrente Agno dove si è schiantato di lato.

Dopo l’allarme lanciato dagli altri automobilisti di passaggio, sul posto in poco tempo sono accorse diverse squadre di vigili del fuoco e il personale sanitario del Suem 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Per raggiungere la vittima, i pompieri hanno dovuto calarsi in fondo al torrente con delle corde ma hanno solo potuto accertarne il decesso.

Il corpo del guidatore è stato successivamente recuperato dai Vigili del Fuoco utilizzando le tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali). Per recuperare il mezzo, infine è intervenuta anche un’autogrù. Sulla dinamica del sinistro stradale mortale indagano ora i carabinieri, che sono intervenuti per chiudere la strada e consentire i soccorsi e hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire i fatti. Una prima ipotesi, è che l’uomo sia stato colto da malore improvviso e che il mezzo fuori controlli abbia impattato senza controllo contro la balaustra del ponte sradicandola e cadendo nel vuoto.

Attualità
