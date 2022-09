Fuoristrada investe e uccide sette cinghiali sui colli: “Hanno attraversato all’improvviso” Sono sette i cinghiali uccisi da un automobilista che a bordo del suo fuoristrada ha travolto il branco di animali. L’incidente è avvenuto a Rovolon, nel Padovano.

A cura di Chiara Ammendola

I cinghiali investiti

Hanno attraversato la strada venendo colpiti in pieno dal fuoristrada che stava sopraggiungendo in quel momento, i sette cinghiali morti nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 settembre a Rovolon, in provincia di Padova. Una vera e propria strage quella che si è registrata nell'area dei Colli Euganei dove è avvenuto l'incidente.

Sulla dinamica sono al lavoro i carabinieri della stazione di Bastia di Rovolon intervenuti sul posto poco dopo. Stando a quanto ricostruito finora sembra che l'uomo alla guida stesse percorrendo la strada dei colli quando il branco di cinghiali ha improvvisamente attraversato la strada. Ai militari l'automobilista, che non ha riportato ferite nell'incidente, ha raccontato di essere stato colto di sorpresa e di aver provato a evitarli, frenando, senza però riuscirvi.

L'impatto, forse anche per l'elevata velocità del fuoristrada, è stato violento e i cinghiali sono praticamente morti sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Protezione Civile, il personale Ente Parco Colli e i tecnici dell'Usl, insieme con i carabinieri. Il conducente del mezzo, sotto choc, ha raccontato l'accaduto ma gli animali erano ormai deceduti e le carcasse rimosse poco dopo.

Non è la prima volta che sui Colli gli automobilisti, soprattutto di notte, si imbattono in gruppi di cinghiali. Il fenomeno ha provocato non pochi incidenti negli ultimi mesi in quasi tutto il territorio italiano dove il numero di cinghiali cresce in maniera esponenziale. Il timore è che gli incidenti possano risultare pericoloso o addirittura mortali.