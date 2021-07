Nicole Allasia, studentessa universitaria di 20 anni residente a Sant’Albano di Stura, ha perso la vita la scorsa notte in seguito a un incidente stradale a Montanera, in provincia di Cuneo. La giovane era in macchina con una sua coetanea, anche lei di Sant’Albano di Stura. L’amica, che era alla guida, è rimasta ferita in modo gravissimo nello schianto frontale.

Le due ragazze viaggiavano su una Peugeot 208 lungo la strada provinciale 3 a Montanera. Si sono scontrate con un’Audi A3 al cui volante c'era una ragazza di 23 anni di Peveragno. Anche la conducente dell’Audi è rimasta ferita ma fortunatamente in modo non grave; è stata trasportata all’ospedale di Mondovì con un codice giallo. Sulla dinamica dell’incidente, avvenuto intorno alle 3 di stanotte, sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, che dovranno accertare in particolare se tra le tre ragazze coinvolte qualcuna avesse abusato di alcol e droghe. Per liberare i feriti dalle lamiere delle auto schiacciate, questa notte sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo e Morozzo, insieme al 118.