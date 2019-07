Ennesima tragedia della strada nelle scorse ore lungo le strade Friuli-Venezia Giulia. Un uomo è porto dopo essere rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale a pochi metri dal locale che gestiva a Majano, in Provincia di Udine. Il dramma si è consumato nella tarda serata di mercoledì sula strada che da Tiveriacco, frazione di Majano, conduce a Cimano di San Daniele del Friuli. La vittima è Luigino De Monte, 64enne ristoratore di Cimano, frazione di San Daniele del Friuli. Proprio vero il suo locale il sessantaquattrenne si stava recando in serata quando, per motivi ancora tutti da accertare, ha perso il controllo della sua vettura finendo fuori per schiantarsi strada a poca distanza dalla propria trattoria. L'auto, una Renault Modus che viaggiava in direzione Ragogna è andata a sbattere contro un manufatto in cemento accartocciandosi su se stessa

Un impatto devastante che ha completamente distrutto la vettura senza dare scampo al suo unico occupante. Per lui inutili i successivi soccorsi sanitari del 118 accorsi sul posto insieme ai vigili del fuoco a seguito di una chiamata di emergenza. Quando i pompieri lo hanno estratto dalle lamiere e consegnato nelle mani degli operatori medici, per lui era ormai troppo tardi. Vista la gravità del situazione per lui era stato allertato anche l'elisoccorso che però no ha potuto fare nulla. Luigino De Monte è stato dichiarato morto sul posto.

Sul luogo dell'accaduto anche i carabinieri di Tavagnacco che hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell'incidente. Dai premi elementi raccolti si tratterebbe di un incidente autonomo che non ha coinvolto altre vetture. L'uomo è finito contro un muretto di cemento a bordo strada dopo aver sbandato. Non è escluso un malore del conducente alla base del tragico schianto.