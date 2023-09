Frecce Tricolori 2023, il calendario delle esibizioni con air show e sorvoli in Italia Il calendario completo dei sorvoli e degli air show che le Frecce Tricolori stanno tenendo durante questo 2023, anno in cui l’Aeronautica Militare Italiana festeggia il centenario della sua costituzione: la Pattuglia Acrobatica Nazionale farà alzare il naso a tutti gli italiani fino a dicembre. Alcuni eventi sono stati annullati a seguito della tragedia di Torino del 16 settembre costata la vita a una bambina.

Quello del 2023, anno del Centenario dell’Aeronautica Militare, è un programma molto ricco che sta vefdendo la Pattuglia Acrobatica Nazionale "Frecce Tricolori" effettuare sorvoli ed esibizioni su tantissime località di tutto il territorio nazionale, isole comprese, toccando la totalità delle regioni italiane.

Gli eventi sono cominciati il 12 febbraio con il primo sorvolo a Firenze in occasione dei 100 anni dalla nascita di Franco Zeffirelli, mentre il 19 marzo c'è stato il secondo sorvolo a Roma in occasione della Run Rome Marathon. In tanti sono rimasti a scrutare il cielo sentendo il rombo tipico e inconfondibile delle Frecce Tricolori.

Dal momento che a seguito della tragedia avvenuta sabato 16 settembre a Torino diverse esibizioni sono state cancellate (Bolzano, Aosta, Taranto e Trento nello specifico) il prossimo evento delle Frecce Tricolori dovrebbe essere il Sorvolo di Guidonia – Inaugurazione Rider Cup – in programma il 28 settembre. Seguirà quello a Roma di fronte all'Altare della Patria il 4 novembre e la chiusura il 17 dicembre col Sorvolo Alta Badia – Competizione Ski World Cup.

Il calendario delle Frecce Tricolori 2023, le date delle esibizioni