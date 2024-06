video suggerito

Previsioni traffico autostrade 28, 29 e 30 giugno: prime giornate da bollino giallo sulle strade italiane Primi bollini gialli per traffico per chi viaggia in autostrada questo weekend. Le previsioni di traffico sulle autostrade il 28, 29 e 30 giugno predisposto da Viabilità Italia col calendario per l'estate 2024 che parte proprio da questa settimana.

A cura di Antonio Palma

Primi segnali di traffico estivo sulle strade italiane e primi bollini gialli per chi viaggia in autostrada questo weekend. Con la fine di giugno e la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, infatti, per molti italiani iniziano le vacanze estive oppure i fine settimana al mare. Di conseguenza le previsioni del traffico autostrade per il 28, 29 e 30 giugno indicano un significativo incremento della circolazione stradale sulle grandi arterie a cominciare proprio dal pomeriggio di oggi, venerdì 28 giugno. Come ogni anno, infatti, Viabilità Italia ha predisposto il calendario contenente le previsioni di traffico per l’estate 2024 che parte proprio da questa settimana.

Previsioni traffico venerdì 28 giugno: primi bollini gialli per traffico dal pomeriggio

Il primo mini esodo estivo 2024 lo avremo dunque questo fine settimana che chiuderà il mese di giugno. L’aumento del traffico in fase di partenza verso le località turistiche, però, si scaglionerà nel corso dei tre giorni con spostamenti a partire dal pomeriggio di venerdì 28 giugno quando si prevede traffico intenso in uscita dalle grandi città e dunque è stato valutato un bollino giallo.

Traffico sabato 29 giugno: code da bollino giallo tutta la giornata

Traffico inteso verso le località turistiche atteso anche per l’intera giornata di sabato 29 giugno per la quale è stato valutato un bollino giallo sia al mattino che alla sera. Nella Capitale, in particolare, la festività di sabato 29 giugno dei Santi Patroni Pietro e Paolo, potrebbe incrementare ulteriormente gli spostamenti.

Previsioni traffico domenica 30 giugno: giornata di rientro

Il calendario contenente le previsioni di traffico estivo di Viabilità Italia indica infine per questo weekend un traffico di rientro atteso per domenica 30 giugno con bollini gialli sia al mattino che al pomeriggio. Un traffico che però non dovrebbe impattare sulla mattinata di lunedì prossimo che inaugura il mese di luglio.

Come monitorare il traffico sulle autostrade in tempo reale

Notizie sempre aggiornate sulle condizioni del traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I. Tra i canali più noti ed affidabili, c'è il sito di Autostrade per l’Italia, mentre per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile utilizzare l'applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148.