Frecce Tricolori volano sopra Roma per la maratona: nel cielo i colori della bandiera italiana Bandiera dell’Italia nel cielo sopra Roma, stamattina il passaggio delle Frecce Tricolore ha inaugurato la Run Rome Marathone nel mese del centenario dell’Aeronautica Militare.

A cura di Alessia Rabbai

Le Frecce Tricolori per la maratona di Roma

Le Frecce Tricolori volano sopra Roma per la maratona. Il passaggio delle Frecce Tricolori c'è stato alle 8 di stamattina 19 marzo, giornata in cui si festeggia la Festa del Papà, quando il cielo della Città Eterna si è tinto dei tre colori della bandiera italiana. Ad ammirarle nel centro storico centinaia di persone, che sono rimaste per diversi minuti con il naso all'insù, per godersi lo spettacolo. In tantissimi tra cittadini, turisti ed atleti pronti alla partenza hanno le hanno immortalate con foto e i video all'annuncio: "Questo è lo spettacolo delle Frecce tricolori italiane".

Le suggestive immagini sono state poi pubblicate e condivise sui social network. A postarle anche la pagina ufficiale dell'Aeronautica Militare, che si appresta il prossimo 28 marzo a celebrare il proprio centenario: "Che spettacolo! Tutti a naso insù per ammirare in cielo il tricolore più lungo d'Italia. Una grande festa dello sport alla quale l'Aeronautica Militare partecipa con una delegazione di atleti e tre stand espositivi".

Alla staffetta a squadre anche uno dei piloti morti nell'incidente a Guidonia

La Forza Armata ha partecipato anche con l'AM1923 60° Stormo Team K1 alla gara AM di staffetta a squadre. Alla competizione da quanto si apprende era iscritto anche il colonnello Giuseppe Cipriano, uno dei due piloti deceduti nel drammatico incidente aereo avvenuto a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma lo scorso 7 marzo. "Per rendergli omaggio, l'organizzazione ha confermato la partecipazione del team alla gara – continua l'Aeronautica – attribuendo simbolicamente al colonnello Cipriano un personal best di cinque minuti al chilometro".

La Run Rome Marathon

La Run Rome Marathone è un appuntamento irrinunciabile per gli amanti dello sport alla quale ogni anno partecipano migliaia di aleti. Il percorso si snoda tra i monumenti della Capitale, per una distanza di ben 40 chilometri che vede la partenza e l'arrivo al Colosseo, passando il Lungotevere, San Pietro, Castel Sant'Angelo, Vittoriano e piazza Navona.