Previsioni meteo Roma e Lazio 17 ottobre: cielo nuvoloso e maltempo, tornano le piogge Cielo nuvoloso e piogge nel pomeriggio nel Lazio: le temperature si abbassano ma rimangono comunque gradevoli, mentre i venti soffieranno moderati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

L'ondata di maltempo che sta arrivando a colpire l'Italia si sta facendo sentire. Le temperature stanno subendo una flessione, abbassandosi progressivamente – anche se ci sono ancora delle giornate in cui sembra di essere in primavera -, i cieli stanno diventando sempre più nuvolosi, e le piogge sono arrivo. Sul Lazio soprattutto c'è il rischio di forti precipitazioni e nubifragi, attesi però soprattutto per la giornata di venerdì 17 febbraio. Anche nel weekend la situazione meteo non sarà particolarmente serena, con sabato di piogge e domenica invece con cielo più sereno (ma temperature più basse).

Nello specifico a Roma le temperature oggi oscilleranno tra diciotto e venticinque gradi, mentre a Frosinone tra diciotto e ventiquattro gradi. Venti gradi di minima a Latina, mentre la massima si attesterà sui ventiquattro, mentre a Rieti le temperature saranno tra quindici e ventidue gradi. Situazione simile a Viterbo, con la minima a quindici gradi e la massima a ventuno.

A causare situazioni di instabilità su tutto il paese sono il caldo nordafricano e il ciclone atlantico, che insieme causano una forte perturbazione e l'arrivo di nubifragi che stanno mettendo in ginocchio l'Italia. Secondo quanto riportato da ilmeteo.it, infatti, "il doppio attacco dal Nord Africa e poi dall’Atlantico, insieme alla temperatura del Mar Mediterraneo ancora calda, genererà potenziali situazioni alluvionali da Nord a Sud". Il Lazio non è escluso, con il rischio di nubifragi in tutta la regione, con conseguenze dannose per la popolazione e il territorio, messi in seria difficoltà a causa dei problemi causati dal maltempo.