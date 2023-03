Chi erano Giuseppe Cipriano e Marco Meneghello, i piloti morti a Guidonia nello scontro tra aerei Giuseppe Cipriano e Marco Meneghello sono i due piloti deceduti questa mattina in seguito a un incidente aereo avvenuto nei cieli di Guidonia.

A cura di Natascia Grbic

Si chiamavano Giuseppe Cipriano e Marco Meneghello i due piloti morti nella tarda mattina di oggi dopo essersi scontrati durante un'esercitazione militare a Guidonia. Per cause ancora da accertare i due velivoli si sono toccati in volo: uno dei due ha perso un'ala, entrambi sono precipitati. Uno in un campo in aperta campagna, l'altro tra le abitazioni. Solo una manovra disperata di quest'ultimo pilota ha evitato la strage.

Chi era il Tenente Colonnello Giuseppe Cipriano

Classe 1975, Giuseppe Cipriano era Tenente Colonnello del del 60esimo Stormo di Guidonia. Nato a Taranto, si era trasferito in provincia di Roma da diverso tempo. Era entrato nell'Aeronautica militare nel 1996, e nel 60esimo Stormo di Guidonia aveva ottenuto la carica di pilota istruttore di volo. All'attivo aveva 6mila ore di volo, effettuate anche al di fuori dell'Italia.

Chi era il Maggiore Marco Meneghello

Marco Meneghello era nato nel 1977: originario di Legnago, in provincia di Verona, faceva parte anche lui come Cipriano del 60esimo Storno di Guidonia. Come il suo collega, era un pilota esperto, con all'attivo 2600 ore di volo. Era entrato nell'Aeronautica militare nel 1999.

Aperta un'indagine sullo scontro tra i due aerei

Sull'incidente aereo avvenuto questa mattina a Guidonia è stata aperta un'inchiesta da parte della Procura di Tivoli. Il pubblico ministero si trova sul luogo della tragedia, per effettuare un sopralluogo. Sia la procura sua l'ispettorato dell'Aeronautica avvieranno delle indagini sull'incidente, le cui cause sono ancora in corso di accertamento. L'area dove sono precipitati gli aerei è stata sottoposta a sequestro.

Il cordoglio di Meloni e Gualtieri

"Profondo cordoglio e tristezza per la morte dei due piloti dell'Aeronautica militare nell'incidente aereo avvenuto a Guidonia – ha dichiarato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri – La città metropolitana di Roma Capitale si stringe al dolore delle famiglie e dei colleghi". A esprimere cordoglio, anche la premier Giorgia Meloni: "La morte dei due piloti dell’Aeronautica Militare, scomparsi nell’incidente aereo avvenuto a Guidonia, ci riempie di dolore. A nome del Governo esprimo profonde condoglianze e vicinanza alle famiglie, ai colleghi e all’Aeronautica Militare. A loro vanno le nostre preghiere".

Il messaggio dello Stato Maggiore della Difesa

"Giuseppe e Marco, vogliamo ricordarvi così, con i vostri volti sorridenti, appassionati del volo ed entusiasti del vostro lavoro – lo Stato Maggiore in una nota – Avete trasmesso i valori dell’Aeronautica Militare a migliaia di giovani in tutta Italia che oggi sicuramente avranno un pensiero per voi. Ancora una volta, la nostra grande famiglia è costretta a fare i conti con un devastante dolore che ha profondamente scosso tutti noi. Giuseppe e Marco non erano solo nostri colleghi, erano nostri fratelli".

E conclude: "Anche per onorare la loro memoria, la Forza Armata continua a operare con impegno, ogni giorno e senza sosta, per la Difesa della Patria, affinché il sacrificio dei nostri fratelli non sia vano. Ciao Giuseppe, Ciao Marco… volerete per sempre in ala con noi".