Aerei militari precipitati a Guidonia: la manovra disperata del pilota eroe per evitare le case Secondo alcuni testimoni che hanno assistito alla scena, uno dei due piloti ha fatto un’ultima disperata manovra per evitare le case, evitando così una strage.

A cura di Natascia Grbic

Un'ultima disperata manovra per evitare case e palazzi: questo avrebbe fatto il pilota di uno degli aerei di addestramento militare che si sono schiantati poche ore fa a Guidonia. Secondo quanto dichiarato da alcuni testimoni che hanno assistito alla scena, il velivolo sarebbe passato sulle palazzine, schiantandosi poi su delle macchine. "Secondo me ha fatto qualcosa per evitare i palazzi, perché ha centrato l'asfalto", ha dichiarato un ragazzo a la Repubblica. "Abbiamo provato a salvarlo, ma non ci siamo riusciti perché l'aereo è scoppiato".

Entrambi i piloti dei due aerei militari sono deceduti dopo essersi scontrati in volo durante l'addestramento. Uno è caduto in un campo, l'altro tra le case in via delle Margherite. Poteva essere una strage, ma fortunatamente il pilota è riuscito a evitare di colpire le abitazioni. Le vittime, infatti, avrebbero potuto essere molte di più. Uno dei due aerei, inoltre, è passato a cento metri da un asilo nido.

Sul posto sono arrivati immediatamente carabinieri, polizia, operatori del 118 e vigili del fuoco. Nonostante la tempestività per i due piloti coinvolti nell'incidente non c'è stato nulla da fare, sono entrambi morti subito dopo lo schianto. L'identità delle vittime non è stata ancora resa nota.

Leggi anche I Siai Marchetti S208 caduti a Guidonia sono gli aerei su cui hanno volato gli studenti delle scuole

La dinamica è ancora poco chiara: l'unica cosa che al momento sembra certa, è che i due velivoli si sono scontrati in volo. Tantissime le persone che hanno assistito alla scena e che hanno provato a prestare soccorso ai due piloti. Gli aerei hanno però preso fuoco, ed è stato impossibile avvicinarsi prima di spegnere le fiamme. Nessun'altra persona è rimasta ferita.