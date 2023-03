Aerei militari si scontrano in volo e cadono a Guidonia: morti i due piloti Si sono scontrati in volo e sono precipitati a Guidonia: il primo si è schiantato in aperta campagna, l’altro fra i palazzi. Morti i due piloti.

È successo alle porte della capitale: due aerei militari si sono scontrati in volo e sono precipitati a Guidonia Montecelio, comune che si trova a nord est di Roma, nella frazione di Colle Fiorito. I due velivoli sono precipitati poco prima di mezzogiorno, alle 11.50 della mattina di oggi, martedì 7 marzo.

Si tratta di due aerei U-208 dell'Aeronautica militare, appartenenti al 60° stormo che stavano sorvolando via della Longarina nel corso di un'esercitazione in cui erano interessati altri due velivoli (fortunatamente non coinvolti nell'incidente).

La dinamica dell'incidente e lo schianto a Guidonia

Secondo le prime informazioni, sembra che i due velivoli si siano scontrati, uno dei due abbia perso un'ala ed entrambi sia caduti. Non si conoscono ancora le cause che hanno portato alla collisione fra i due aerei.

Il primo si è schiantato in campagna, non troppo distante da un distributore Tiber: proprio per questa ragione si è creata una lunga coda di automobili. Il secondo, invece, su una via della cittadina, via di Casal Bianco, fra le palazzine del centro abitato: si è schiantato contro un'automobile parcheggiata davanti ad uno dei palazzi. I piloti che si trovavano ai comandi dei due velivoli sono morti dopo l'impatto con il suolo: non si sa ancora, invece, se oltre a loro risultino persone coinvolte e ferite.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi. Oltre agli operatori del personale sanitario, arrivati per prendere in cura eventuali persone rimaste ferite nell'incidente, hanno raggiunto i luoghi degli schianti gli agenti della polizia e i carabinieri.

Come si vede dall'immagine in basso, i carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno raggiunto in breve tempo la zona abitata in cui è precipitato uno dei velivoli.