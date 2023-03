Oggi i funerali di Giuseppe Cipriano e Marco Meneghello, morti nell’incidente aereo a Guidonia I funerali del tenente colonnello Giuseppe Cipriano e del maggiore Marco Meneghello si terranno oggi, venerdì 10 marzo, a Guidonia Montecelio. L’amministrazione del comune a Nord di Roma ha proclamato il lutto cittadino.

A cura di Enrico Tata

Si terranno oggi, venerdì 10 marzo alle ore 16. i funerali del tenente colonnello Giuseppe Cipriano e del maggiore Marco Meneghello, il primo originario di Taranto e il secondo di Legnago. I due piloti sono morti in un terribile incidente aereo a Guidonia Montecelio, qualche decina di chilometri a Nord di Roma. La cerimonia si terrà presso la parrocchia Beata Maria Vergine di Loreto in piazza Lauretana a Gudionia, dove l'amministrazione ha proclamato per oggi il lutto cittadino. Nella mattinata resterà aperta al pubblico la camera ardente presso la chiesa dell’aeroporto ‘Alfredo Barbieri’.

In occasione delle esequie il sindaco ha disposto la chiusura anticipata alle ore 13.30 dell'Istituto comprensivo Leonardo Da Vinci e dalle ore 13 è stato disposto il divieto di transito e di sosta in via Baden Powell, tratto compreso da via Cammarotta a via G. Douhet; il divieto di sosta nel largo tra via Colle Farina e via Don Vito Boccuzzi; il divieto di sosta in via Po, lato destro, nel tratto tra via Douhet e via Camarotta; divieto di transito e di sosta nella piazza antistante la chiesa di Santa Maria di Loreto. È stata inoltre modificata la viabilità in via Cammarotta, istituendo il doppio senso di marcia il tratto da via Douhet a via Colle Farina; è stato istituito il divieto di transito, esclusi i residenti, via Cammarotta. Per raggiungere la parrocchia, si consiglia di utilizzare la scalinata di via Baden Powell.

Sull'incidente la procura di Tivoli ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo. Secondo le prime ricostruzioni, dopo la collisione uno dei due piloti ha deciso di tentare un atterraggio in una strada di Colle Fiorito, frazione di Guidonia, con l'obiettivo di arrecare il minor danno possibile a cose e persone, circostanza che poi in effetti si è verificata, dato che i danni sono stati lievi e nessuna persona è rimasta ferita. L'incidente tra i due aerei si è verificato quando mancavano quattro minuti alla fine dell'esercitazione e a un'altezza di circa 1500 piedi.

Sulle cause dello schianto, ancora non ci sono certezze. Un guasto tecnico? Un errore umano di manovra? Un malore improvviso per uno dei due piloti? I pm stanno cercando di ricostruire in queste ore la dinamica del terribile incidente per accertare responsabilità e colpe.