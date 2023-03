Aerei militari si scontrano e precipitano a Guidonia, indagini in corso: tutte le ipotesi Continuano le indagini della polizia scientifica per comprendere le cause dell’incidente aerei avvenuto ieri mattina a Guidonia in cui hanno perso la vita i due piloti.

A cura di Beatrice Tominic

Stavano svolgendo un'esercitazione quando si sono scontrati in volo e sono precipitati a Guidonia, alle porte della capitale: continuano le verifiche sui due aerei militari, modello Siai Marchetti 208, caduti nella mattinata di ieri, martedì 7 marzo. Gli inquirenti stanno cercando di capire le ragioni che hanno portato allo schianto dei due velivoli al suolo: nell'incidente hanno perso la vita il colonnello Giuseppe Cipriano, di 48 anni e il maggiore Marco Meneghello.

Sono molte le ipotesi prese in considerazione in queste ore: non si escludono quelle di un improvviso guasto tecnico, un errore di manovra e neppure la possibilità che uno dei due piloti abbia avuto un malore mentre si trovava in volo.

Le indagini in corso

Non appena avvenuto lo schianto, sui luoghi in cui si sono schiantati gli aerei, a circa 200 l'uno dall'altro, sono arrivati i soccorsi, fra cui 118 per eventuali ulteriori feriti (che, fortunatamente, non ci sono stati), i vigili del fuoco, i carabinieri della vicina stazione di Tivoli e la polizia. Sono continuati fino a tarda sera, inoltre, i rilievi degli agenti della scientifica: sono loro che dovranno fare chiarezza sui motivi che hanno causato l'incidente.

Leggi anche Aerei militari precipitati a Guidonia: la manovra disperata del pilota eroe per evitare le case

Per fare chiarezza saranno acquisite le comunicazioni radio fra i quattro piloti, i due degli aerei che si sono schiantati e quelli in voli sugli altri due aerei che partecipavano all'addestramento, e quelli con la torre di controllo. Sotto esame anche gli spostamenti gps dei velivoli per comprendere la traiettoria e la distanza fra loro: i Siai Marchetti 208 sono velivoli piccoli, con una cabina composta di 4 posti che, però, viaggiano senza paracadute e scatola nera.

L'incidente in volo

I due aerei militari, che fino a qualche settimana fa avevano trasportato gli e le studenti delle scuole superiori di Forlì per il corso di cultura aeronautica organizzato per il centenario dell'Aeronautica Militare, appartenevano al 60° Stormo di Guidonia. I due velivoli coinvolti sono partiti per l'addestramento verso le ore 11, insieme ad altri due mezzi della flotta, fortunatamente non rimasti coinvolti nell'incidente: lo scontro è avvenuto circa 45 minuti più tardi. Uno si è schiantato in un campo poco distante dalla pista di atterraggio, mentre l'altro in una delle vie di Colle Fiorito, frazione di Guidonia, in pieno centro abitato: sembra che sia riuscito ad evitare i palazzi soltanto grazie ad un'ultima disperata manovra del pilota.

Lo scontro fra i due velivoli è avvenuto a circa 1,5 chilometri dalla pista di atterraggio, a 500 metri di altezza, cioè 1500 piedi. I due aerei coinvolti nell'incidente avevano i numeri identificati 3 e 4, gli altri due aerei coinvolti nell'addestramento 1 e 2: l'incidente è avvenuto mentre stavano effettuando una virata in attesa del loro turno di atterraggio, mentre gli altri due stavano già rientrando. È stato in quel momento che si sono scontrati, quello guidato dal colonnello Cipriano ha perso un'ala ed è precipitato nel campo. L'altro ha continuando a viaggiare, totalmente fuori controllo: soltanto grazie alla virata del maggiore Meneghello, che ha fatto di tutto per raggiungere la strada, è stato possibile schivare i palazzi ed evitare il peggio.