Incidente Guidonia, proclamato lutto cittadino: bandiere a mezz’asta per i piloti morti da eroi Il sindaco Mauro Lombardo, ha proclamato due giornate di lutto a Guidonia Montecelio a seguito dell’incidente aereo di ieri mattina in cui hanno perso la vita due piloti.

A cura di Beatrice Tominic

Il comune di Guidonia Montecelio ha proclamato due giornate di lutto cittadino dopo l'incidente aereo che ha coinvolto due velivoli dell'Areonautica Militare nella tarda mattina di ieri, martedì 7 marzo 2023 che si sono schiantati al suolo. Uno è precipitato su un campo, l'altro nelle vie del centro cittadino: nell'incidente sono morti entrambi i piloti, il tenente colonnello Cipriano e il generale Meneghello.

Per risalire alle cause che hanno portato all'incidente aereo sono ancora in corso le indagini: il procuratore di Tivoli ha aperto un fascicolo per disastro colposo. Nel frattempo sulla vicenda sta continuando ad indagare anche l'Aeronautica.

"La nostra Comunità piange i due piloti che hanno perso la vita nel tragico incidente di ieri – hanno scritto in una nota sui social dall'amministrazione comunale di Guidonia Montecelio – In segno di profondo cordoglio sono state proclamate due giornate di lutto cittadino, la prima oggi mercoledì 8 marzo e la seconda nel giorno in cui si celebreranno le esequie del tenente colonnello Giuseppe Cipriano e del maggiore Marco Meneghello".

Leggi anche Aerei militari precipitati a Guidonia: la manovra disperata del pilota eroe per evitare le case

Bandiere a mezz'asta al municipio per ricordare i due piloti "che nel momento dell’estremo sacrificio sono riusciti con coraggio e generosità ad evitare il coinvolgimento della popolazione civile".

Non appena appreso dell'incidente, Mauro Lombardo, sindaco di Guidonia Montecelio, il comune che comprende la frazione di Colle Fiorito dove sono caduti gli aerei, ha dichiarato: "Quanto accaduto questa mattina rappresenta una tragedia sconvolgente. L’intera comunità ha assistito attonita al gravissimo incidente aereo che è costato la vita a due piloti: ci sarebbero potute essere conseguenze ancora più gravi se il velivolo precipitato nel centro abitato di Colle Fiorito non avesse miracolosamente evitato, probabilmente per scelta e abilità del pilota, la collisione con le case".

Poi ha aggiunto: "Questa Città ha un rapporto simbiotico con l’Aeronautica. Del resto, la storia di Guidonia Montecelio e quella dell’Arma Azzurra sono legate sin dalle rispettive origini". Lo stesso nome di Guidonia, infatti, deriva da quello di Alessandro Guidoni, generale dell'Aeronautica morto nell'aprile del 1928 durante un lancio di prova del paracadute.