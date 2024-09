Una tranvia collegherà la stazione Tiburtina al Verano: quanto costerà e quando sarà pronta

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Il render della tranvia Verano-Tiburtina

La tranvia che collega Piazzale del Verano con la stazione Tiburtina si farà. Invitalia ha pubblicato la gara per la sua realizzazione nella mattinata di oggi, venerdì 27 settembre. Ad annunciarlo è l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè. Si tratta di un'infrastruttura lunga quasi un chilometro e mezzo. Per quanto riguarda tempi e costi, le offerte per partecipare alla gara dovranno essere presentate entro il prossimo 30 ottobre 2024.

Per fare una stima sui tempi, l'assessorato prevede che i lavori partiranno entro la prima metà del 2025, mentre la tranvia sarà attiva entro al fine del 2026, dunque se tutto va bene e non ci saranno slittamenti tra circa due anni. Il costo per realizzare la tranvia Tiburtina-Verano sarà di oltre 19 milioni di euro. Il progetto definitivo ed il Quadro Economico Generale dell'opera è stato approvato il 31 maggio 2024, con l'ordinanza numero 5 del commissario straordinario.

La rete metroferroviaria di Roma

Nuova tranvia Tiburtina-Verano: le fermate

Gli interventi per la realizzazione riguarderanno il sistema di armamento binari, la rete di alimentazione elettrica, la risistemazione urbana dell’asse e ottimizzazione della rete Tpl. Le fermate intermedie della nuova tranvia tra i due capolinea Tiburtina e Verano saranno tre: "Tiburtina Crociate", "Tiburtina V.Massimo" e "Tiburtina Laurenziano". La nuova tranvia non interesserà direttamente il potenziamento del trasporto pubblico capitolino durante il Giubileo 2025, perché appunto entrerà in funzione solo a fine dell'anno seguente, quando il Giubileo sarà ormai concluso.

I lavori tuttavia partiranno durante l'Anno Santo, quando a Roma giungeranno milioni di pellegrini. La tranvia collegherà la stazione Tiburtina, il secondo scalo della Capitale per importanza dopo Termini, e piazzale del Verano, a ridosso della Città universitaria della Sapienza per poi integrarsi alla rete metroferroviaria esistente e implementarla. Un collegamento ulteriore ad esempio, per gli studenti e le studentesse pendolari.

Le fermate della nuova tranvia

Patanè: "Implementiamo la mobilità romana"

"La tranvia – spiega l'assessore Patanè – è un’infrastruttura breve, lunga quasi un chilometro e mezzo, ma fondamentale per la mobilità romana. La tratta Verano-Tiburtina, il cui costo sarà di oltre 19 milioni di euro, infatti connette l’attuale via tranviaria passante per piazzale del Verano, attraverso la corsia riservata di via Tiburtina, con il secondo hub più importante per il trasporto pubblico romano, rappresentato dalla stazione Tiburtina.

Qui si esercitano tutte le funzioni del trasporto pubblico: quello di superficie, quello metropolitano, quello ferroviario nazionale e regionale, oltre alle postazioni Taxi e a quelle dedicate alla sharing mobility. L’inizio dei lavori per la realizzazione della tranvia – conclude Patanè – è previsto entro la prima metà del 2025, mentre l’entrata in servizio entro la fine del 2026″.