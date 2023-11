Tram di Roma: orari, mappe e fermate di tutte le linee A causa di lavori in corso ad oggi sono attive a Roma le linee di tram 2, 3L, 514, 8 e 19L. Il costo del biglietto per corsa singola è di 1,5 euro (biglietto B.I.T.).

Attualmente a Roma esistono 6 linee di tram gestite da Atac, con 133 fermate complessive per 36 chilometri di lunghezza. A causa di lavori in corso ad oggi sono attive le linee 2, 3L, 514, 8 e 19L. Gli orari delle linee sono variabili, ma non effettuano servizio notturno. Il costo del biglietto per corsa singola è di 1,5 euro, il costo del biglietto B.I.T..

Sono in fase di realizzazione altre linee di tram che andranno ad arricchire l'offerta: la tramvia TVA, Termini-Vaticano-Aurelio, con l'inaugurazione della prima tratta prevista per il Giubileo, la tramvia Verano-Tiburtina, la tramvia Togliatti e la linea Termini-Tor Vergata.

Mappa e orari delle linee di tram a Roma

Di seguito la mappa delle linee tranviarie della Capitale. A pieno regime, come si vede, la rete tranviaria di Roma può contare sui tram 2, 3, 5, 8, 14 e 19. Tutte le linee tramviarie cominciano il servizio intorno alle 5 di mattina e lo terminano entro la mezzanotte.

Linea 2: Piazza Mancini – Piazzale Flaminio

Mancini

Carracci

Flaminia/Reni

Flaminia/Fracassini

Flaminia/Belle Arti

Belle Arti

Ministero Marina

Flaminio

Linea 3L: Valle Giulia – Porta Maggiore

Labicano/Porta Maggiore

Scalo San Lorenzo

Scalo San Lorenzo/Talamo

Scalo San Lorenzo/Sardi

Reti

Verano/De Lollis

Verano

Università La Sapienza

Regina Elena/Viale Università

PoliclinicoOspedale

V.le Regina Margherita/Morgagni

Regina Margherita/Galeno

V.le Regina Margherita/Nomentana

V.le Regina Margherita/Nizza

Buenos Aires

Liegi/Bellini

Liegi/Ungheria

Rossini

Bioparco

Aldrovandi

Galleria Arte Moderna Valle Giulia

Linea 514: Gerani – Stz Termini

Gerani

Gelsi/Castani

Bresadola

Prenestina/Tor de' Schiavi

Prenestina Olevano Romano

Prenestina Irpinia

Prenestina Telese

Prenestina Acqua Bullicante

Prenestina Conti

Prenestina Gattamelata

Prenestina Giussano

Prenestina Giovenale

Piazzale Prenestino

Prenestina Officine Atac

Prenestina Caballini

Porta Maggiore

Principe Eugenio Manzoni

Vittorio Emanuele Metro A

Napoleone III

Termini

Linea 8: Piazza Venezia – Casaletto

Gianicolense/Ravizza

Gianicolense/San Camillo

Gianicolense/Ponte Bianco

Stazione Trastevere

Trastevere/Pascarella

Ippolito Nievo

Trastevere/Bernardino Da Feltre

Trastevere/Ministero Pubblica Istruzione

Trastevere/Mastai Belli

Arenula/Ministero Grazia e Giustizia

Arenula/Cairoli

Venezia

Linea 19L: Valle Giulia – Piazza dei Gerani

Valle Giulia

Galleria Arte Moderna

Aldrovandi

Bioparco

Rossini

Liegi/Ungheria

Liegi/Bellini

Buenos Aires

V.le Regina Margherita/Nizza

V.le Regina Margherita/Nomentana

Regina Margherita/Galeno

V.le Regina Margherita/Morgagni

Policlinico (H)

Regina Elena/V.le Università

Università La Sapienza

Verano

Verano/De Lollis

Reti

Scalo S. Lorenzo/Sardi

Scalo S. Lorenzo/Talamo

Scalo San Lorenzo

P.za Di Porta Maggiore

Labicano/Porta Maggiore

Prenestina/Caballini

Prenestina/Officine Atac

P.le Prenestino

Prenestina/Giovenale

Prenestina/Giussano

Prenestina/Gattamelata

L.go Preneste

Prenestina/Acqua Bullicante

Prenestina/Telese

Prenestina/Irpinia

Prenestina/Olevano Romano

Prenestina/Tor De' Schiavi

Bresadola

Delpino

Castani/Gelsi

Castani/Gardenie

Castani/Faggi

Frassini Gerani

I prezzi dei biglietti e dove acquistarli

Il biglietto per una corsa singola costa 1,5 euro ed è il B.I.T. È possibile acquistarlo alle biglietterie Atac, alle macchinette automatiche delle stazioni della metropolitana, presso le rivendite autorizzate (edicole e tabaccai), attraverso il servizio Sms&Go e attraverso il servizio Tap&go, attraverso la propria carta di pagamento direttamente a bordo dei tram.