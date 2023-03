Frecce Tricolori oggi 19 marzo a Roma, a che ora e come vederle per la Run Rome Marathon In occasione della 28esima edizione della Maratona di Roma, domenica 19 marzo, è previsto il passaggio delle Frecce Tricolore sulla capitale: ecco quando e dove vederle.

A cura di Beatrice Tominic

Torna oggi, domenica 19 marzo, l'appuntamento con la Run Rome Matahon, la maratona della capitale che accoglie ogni anno migliaia di atleti che gareggiano su più di 40 chilometri di percorso, fra le bellezze e i monumenti della città.

La competizione, con partenza e arrivo davanti al Colosseo, permette di attraversare il Lungotevere, correre sotto alla cupola di San Pietro, a Castel Sant'Angelo e al Vittoriano, intorno al Circo Massimo e nella monumentale piazza Navona. Non solo, per l'occasione, alzando il volto ancora più verso l'alto, è possibile osservare il passaggio delle frecce tricolore.

"Per la prima volta in una maratona italiana le Frecce Tricolori dell’ Aeronautica Militare sorvoleranno i runners in partenza – hanno scritto sui social – E daranno il via alla festa dello sport nella città più bella del mondo. Chi partirà da Via dei Fori Imperiali il 19 Marzo vivrà tutto questo di persona e potrà dire con onore Io c'ero!".

A che ora vedere le frecce tricolori nel cielo di Roma il 19 marzo 2023

Il passaggio delle Frecce Tricolori nell'anno del centenario dell'Aeronautica Militare, possibile grazie alla collaborazione con la maratona, è previsto qualche istante prima della partenza, organizzata davanti al Colosseo per le ore 8 della mattina. La gara, durante la quale si attraversa il centro città, è della durata di oltre 6 ore: la conclusione è prevista per le 14.45.

Dove vedere le frecce tricolori a Roma per la Run Rome Marathon

Come spiegano sui loro canali gli organizzatori della maratona, il passaggio delle Frecce Tricolore è visibile dal punto di partenza della Run Rome Marathon per deliziare tutti gli atleti e le atlete prima della partenza.

Il loro sorvolo, però, come solitamente accade è visibile nelle zone di Roma più centrali. Uno dei punti ottimale per assistere al passaggio delle Frecce, oltre alle zone che si trovano vicino a via dei Fori Imperiali, come Vittoriano e via del Corso, è quello sopraelevato del Gianicolo: in questo caso le Frecce procedono lungo l'orizzonte (come si vede nel video in basso, nel passaggio dello scorso anno dopo il giuramento di Mattarella).