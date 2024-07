video suggerito

Di Harry Styles e Marrageddon i concerti più visti in Italia nel 2023: ecco la classifica Nel rapporto SIAE per spettacoli, intrattenimento e sport nel 2023 ci sono anche le top 10 dei concerti con più spettatori e quelli che hanno guadagnato di più.

A cura di Francesco Raiola

Marracash e Harry Styles

La Siae ha reso pubblico il rapporto su Spettacolo, Intrattenimento e Sport, rivelando che "con quasi 265 milioni di spettatori, 60,5 milioni in più rispetto all’anno scorso (+30%), il 2023 ha sfiorato il livello del periodo pre-pandemico (-6% sul biennio 2018-19)", riassumendo così l'annata: "Più eventi (3,5 milioni, +15% sul 2022), più spettatori (quasi 265 milioni, +30% sul 2022), più luoghi di spettacolo (116.681, +14% sul 2022) e la spesa più alta di sempre (4,2 miliardi, +37% sul 2022)". Per quanto riguarda la muscia pop, rock e leggera la crescita continua anche nel 2023 "superando quota 36 mila eventi (+16% sul 2022)", raddoppiando quelli che erano i numeri pre pandemici e avendo superato la riprogrammazione per gli spettacoli cancellati in quel periodo, quindi sono numeri replicabili anche in futuro.

Il Nord resta il luogo in cui si svolgono maggiori concerti anche grazie a Regioni "dotate di maggiore capacità in termini di strutture ospitanti (arene, grandi stadi) e di infrastrutture di collegamento (Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte in primo luogo, ma anche Lazio e Toscana), fattore di fondamentale importanza nell’organizzazione di grandi eventi, in particolare di artisti internazionali". Infatti i concerti più visti sono quelli svoltisi alla RCF Arena di Reggio Emilia, all’Ippodromo e allo Stadio Meazza di Milano, all’Autodromo di Monza, giù fino al Circo Massimo di Roma, benché il tasso di crescita adi acune regioni del Sud sia importante, basti pensare al +55% della Basilicata, al +45% della Sicilia, al +38% della Calabria, il +34% della Puglia, per citarne alcuni: "Con 23,7 milioni di spettatori realizzati nel 2023 (+13,6 % sul 2022) il settore dei concerti ha quasi raddoppiato i risultati del 2019 (+88%)".

Ovviamente in Italia il predominio è dei generi Pop, Rock e Leggera che hanno visto un volume di incassi di 894 milioni di euro, pari al 92% dei ricavi complessivi realizzati da tutti i concerti, dovuto non solo all'aumento del pubblico ma anche all'aumento dei biglietti, con una spesa media individuale di 37,7 euro (+16,8% rispetto all’anno precedente). Per quanto riguarda la musica live Jazz in Italia, "il 2023 conferma il risultato già ottimo e ben sopra le aspettative realizzato l’anno precedente, che superava di gran lunga quanto fatto nel periodo pre-pandemico. Il numero di concerti, infatti, continua a crescere – e con un tasso a doppia cifra (+10,5%) rispetto al 2022, arrivando a un valore poco inferiore ai 6,7 mila (+42% rispetto al 2019)".

La SIAE ha anche stilato una classifica per spettatori e per spesa al botteghino: "I grandi artisti internazionali tornano ad animare i palchi italiani nel 2023, ma già al 2° posto della classifica per Spettatori troviamo il festival Marrageddon: Marracash, che ha ideato, organizzato e presentato l’evento, nella data del 23 settembre ha portato sul palco dell’ippodromo Milano Trenno i migliori artisti della scena rap e hip hop italiana davanti a circa 84.000 persone. La RCF ARENA di Reggio nell’Emilia (nuovo nome dell’Arena Campovolo), scelta da Harry Styles per chiudere in un’unica data il suo Love on Tour, si conferma una delle migliori location per concerti in Europa, coinvolgendo per l’occasione ben oltre 102.000 persone". Ecco le top 10:

Classifica per Spettatori 2023

Rcf Arena – Reggio Nell'Emilia – 22/07/2023 Harry Styles 102.861 Ippodromo Milano Trenno – Milano – 23/09/2023 Marrageddon Festival (Marracash) 83.981 Ippodromo Milano Trenno – Milano – 30/06/2023 Travis Scott 80.091 Ippodromo Milano Trenno – Milano – 27/07/2023 The Weeknd 79.847 Rcf Arena – Reggio Nell'Emilia – 09/09/2023 Pinguini Tattici Nucleari 79.636 Ippodromo Milano Trenna – Milano – 26/07/2023 The Weeknd 78.860 Autodromo Di Monza – Monza – 25/07/2023 Bruce Springsteen And The E Street Band 72.129 Circo Massimo – Roma – 05/08/2023 Imagine Dragons 69.525 Ippodromo Milano Trenno – Milano – 15/07/2023 Arctic Monkeys 65.320 Ippodromo Milano Trenno – Milano – 02/07/2023 Red Hot Chili Peppers 64.713

Classifica per Spesa al Botteghino 2023

Rcf Arena – Reggio Nell'Emilia – 22/07/2023 Harry Styles Autodromo Di Monza – Monza – 25/07/2023 Bruce Springsteen And The E Street Band Stadio Meazza – Milano – 28/06/2023 Coldplay Stadio Meazza – Milano – 26/06/2023 Coldplay Stadio Meazza – Milano – 29/06/2023 Coldplay Stadio Meazza – Milano – 25/06/2023 Coldplay Circo Massimo – Roma – 21/05/2023 Bruce Springsteen And The E Street Band Ippodromo Milano Trenno – Milano – 30/06/2023 Travis Scott Ippodromo Milano Trenno – Milano – 27/07/2023 The Weeknd Ippodromo Milano Trenno – Milano – 26/07/2023 The Weeknd