Fratellini maltrattati a Cosenza, i genitori non hanno mai denunciato: sospesa la potestà genitoriale I genitori dei fratellini di 4 e 2 anni, finiti più volte al pronto soccorso per lesioni causate da botte, ferite da bruciatura di sigarette e infiammazione ai testicoli, non avrebbero mai denunciato i maltrattamenti subiti dai piccoli da parte del nuovo compagno della madre. Per questo è stata sospesa la potestà genitoriale.

A cura di Giorgia Venturini

Il Tribunale dei minorenni di Catanzaro ha deciso di sospendere la potestà genitoriale nei confronti della mamma e del papà dei due bimbi finiti in ospedale a causa dei maltrattamenti subito dai piccoli da parte – sembrerebbe dai primi accertamenti – del nuovo compagno della madre. I piccoli di 4 e 2 anni era finiti più volte al pronto soccorso per lesioni causate da botte, ferite da bruciatura di sigarette e infiammazione ai testicoli. I genitori sono stati sospesi perché nonostante fossero a conoscenza dei maltrattamenti non hanno mai denunciato.

Le indagini dei carabinieri dopo che un medico ha avuto i sospetti dopo aver visto le lesioni sul corpo di uno dei bimbi. I militari e gli inquirenti dopo qualche giorno hanno fatto scattare i domiciliari per il compagno della madre, mentre per la mamma dei piccoli e per la nonna è stato disposto un divieto di avvicinamento. Nessuna misura nei confronti del padre di bimbi.

I sospetti sono nati dopo che il bimbo più grande era arrivato in pronto soccorso pediatrico a Cosenza, dopo una prima visita all'ospedale di Cetraro, con una infiammazione ai testicoli, lesioni e contusioni. Era subito finito in terapia intensiva, poi fortunatamente le sue condizioni sono migliorate. I carabinieri sono subito intervenuti in casa la notte tra il 30 e il 31 gennaio: qui i militari hanno trovato il bimbo di 2 anni in condizioni di salute precarie con lesioni e fratture varie. Il giorno dopo infatti anche lui è stato ricoverato per una frattura alla spalla. Continuano tutti gli accertamenti per capire nel dettaglio cosa sia successo. Ora i bimbi si trovano al sicuro.