Le ultime notizie di oggi, martedì 31 marzo 2026: mamma e figlie morte a Campobasso furono avvelenate, a Perugia smantellata setta

Tutti gli aggiornamenti dell’ultim’ora sulle notizie di oggi, martedì 31 marzo 2026 su Fanpage.it. Svolta nel caso di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara morte a Campobasso lo scorso Natale: le due non morirono infatti per un'intossicazione, ma furono avvelenate. Aperto un nuovo fascicolo di indagine contro ignori per duplice omicidio premeditato. Le nuove indagini sul delitto di Garlasco: il Generale Garofano ha parlato in Tv della cartella "Militare" trovata sul computer di Alberto Stasi. L'ex generale ed ex consulente della difesa Sempio ha raccontato a "Lo Stato delle Cose" di aver visto, attraverso il lavoro dei Poggi, le immagini del pc dell'ex fidanzato di Chiara Poggi. L'avvocato Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio, si candida a sindaco di Vigevano. La mamma del 17enne che progettava una strage a scuola parla dell'arresto: "È colpa mia, dovevo controllarlo sui social". Stasera Bosnia-Italia per l'accesso ai Mondiali di Calcio 2026.
Ragazzina di 15 anni scompare nel Milanese: si cerca Giorgia Livraga
Si cerca la 15enne Giorgia Livraga, scomparsa da ieri, lunedì 30 marzo, da via IV Novembre a Grezzago, piccolo comune in provincia di Milano. La famiglia ha diffuso un appello attraverso l'Associazione Penelope Lombardia per le persone scomparse. Giorgia ha capelli biondi ed è alta un metro e sessanta centimetri. Al momento della scomparsa, Giorgia indossava una felpa nera, un paio di jeans, scarpe nere e una borsetta nera. Da ieri pomeriggio avrebbe smesso di rispondere al cellulare.
Plasma buttato nelle Marche, l'assessore alla Salute Calcinaro rifiuta proposta per commissione d'inchiesta
L'assessore alla Salute della Regione Marche Paolo Calcinaro ha rifiutato la proposta di costituire una commissione d'inchiesta sulla vicenda delle migliaia di sacche di plasma scadute ed eliminate dopo essere state raccolte da altrettanti donatori volontari. I fatti sono emersi grazie a un'inchiesta di Fanpage.it e Calcinaro, intervistato dai giornalisti a margine di una seduta del Consiglio Reginonale, ha commentato la proposta delle opposizioni.
Cade un albero davanti a una scuola a Empoli: ferita una 57enne
Un albero è caduto su alcune auto in sosta nel parcheggio davanti alla scuola primaria Jacopo Carrucci a Empoli (Firenze), nella frazione di Pontorme. Una 57enne è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Giuseppe: le ferite riportate sarebbero lievi. Il crollo è avvenuto intorno alle 12.30 e ha coinvolto tre auto: oltre ai soccorsi, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la Vab di Limite per mettere in sicurezza l'area.
Lancia pietra contro una volante e prende a cinghiate un agente: arrestata 21enne
Una ragazza di 21 anni è stata arrestata per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale per aver lanciato una pietra contro una volante e aver preso a cinghiate un agente. I fatti risalgono alla scorsa notte e si sono verificati in via Buranello, nel quartiere di Genova Sampierdarena. Gli agenti stavano facendo un normale controllo stradale quando un sasso ha colpito la macchina di servizio. A lanciarlo è stata la 21enne ubriaca. I poliziotti l'hanno identificata ma lei li ha aggrediti. Portata in questura si è scagliata contro due agenti. Uno è stato colpito con una cintura e la 21enne gli ha strappato la maglia e rotto gli occhiali, mentre all'altro ha procurato lesioni per 4 giorni.
Incidente sul lavoro a Viguzzolo: 43enne precipita da 7 metri di altezza
Un 43enne è precipitato da 7 metri di altezza in seguito a un incidente sul lavoro a Viguzzolo, nell'Alessandrino, mentre si trovava in un cantiere sul tetto di un capannone. Il 43enne è precipitato al suolo da un'altezza di circa 7 metri, riportando un politrauma. La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spresal per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
Processo Pierina Paganelli, Louis Dassilva sarà ascoltato di nuovo in aula il 13 aprile
Louis Dassilva, imputato per il processo sulla morte di Pierina Paganelli con l'accusa di omicidio, sarà nuovamente sentito in aula nel Tribunale di Rimini il 13 aprile dopo l'udienza di ieri, lunedì 30 marzo.Durante l'udienza, Dassilva ha ripercorso il suo passato, i giorni prima del delitto e il rapporto di Manuela Bianchi, sua ex amante e vicina di casa, con la suocera.
La svolta nelle indagini sulla morte di mamma e figlia a Campobasso
Morirono per avvelenamento e non per intossicazione Antonella Di Jelsi, 50 anni, e sua figlia Sara Di Vita, 15 anni. È quanto sarebbe emerso in queste ore dalle indagini sulla morte delle due, avvenuta a Campobasso lo scorso Natale e inizialmente attribuita a un'intossicazione alimentare. C'è infatti un nuovo fascicolo di indagine, al momento contro ignoti, per duplice omicidio premeditato.
Crans-Montana, testimone ritratta tutto davanti agli inquirenti dopo mesi di interviste
Il ristoratore Jean Daniel Clivaz, ha smentito davanti agli inquirenti le dichiarazioni rilasciate ai media negli scorsi mesi. Clivaz è stato messo davanti alle dichiarazioni rilasciate alla trasmissione Quarta Repubblica su quanto successo nel locale Le Costellation di Crans Montana la notte di Capodanno. Il ristoratore disse infatti che Jacques Moretti era consapevole della pericolosità della schiuma fonoassorbente utilizzata per insonorizzare il locale. Lo stesso aveva detto a giornale svizzero 24 Heures due giorni dopo la prima intervista.
Ieri però Clivaz ha sostenuto di non aver detto all'amico di fare attenzione perché il materiale era infiammabile, ma solo che la schiuma non era adeguata secondo la legge. Dalle autorità gli è stato fatto notare però che non aveva riferito questi elementi solo ai media, ma che spontaneamente aveva contattato gli inquirenti.
Turbolenza sul volo Ryanair Bergamo-Bari: diversi feriti, uno è grave. Aperta un'inchiesta
Un Boeing 738 di Malta Air per conto di Ryanair, partito da Bergamo e diretto a Bari, ha attraversato una zona di forte instabilità nella giornata del 26 marzo. Il bilancio è di diversi feriti, tra cui uno in gravi condizioni. Avviata un'inchiesta per analizzare le dinamiche dell'accaduto. All'atterraggio all'aeroporto di Bari-Karol Wojtyła sono scattati immediatamente i soccorsi. I testimoni parlano di contusioni, cadute e grida con molte persone sbalzate dai sedili con cinture di sicurezza non allacciate perché l'aereo era in fase di crociera.