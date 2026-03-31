Le ultime notizie di oggi, martedì 31 marzo 2026: mamma e figlie morte a Campobasso furono avvelenate, a Perugia smantellata setta

Una ragazza di 21 anni è stata arrestata per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale per aver lanciato una pietra contro una volante e aver preso a cinghiate un agente. I fatti risalgono alla scorsa notte e si sono verificati in via Buranello, nel quartiere di Genova Sampierdarena. Gli agenti stavano facendo un normale controllo stradale quando un sasso ha colpito la macchina di servizio. A lanciarlo è stata la 21enne ubriaca. I poliziotti l'hanno identificata ma lei li ha aggrediti. Portata in questura si è scagliata contro due agenti. Uno è stato colpito con una cintura e la 21enne gli ha strappato la maglia e rotto gli occhiali, mentre all'altro ha procurato lesioni per 4 giorni.