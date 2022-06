Frammenti di plastica, Coop segnala richiamo snack al riso soffiato e cioccolato Nippon Il richiamo riguarda dunque i lotti L 291; L 292 aventi la data minima di conservabilità 03.2023. Non si possono escludere rischi per la salute in caso di ingestione.

A cura di Biagio Chiariello

L'articolo Nippon 200g di Hosta potrebbero contenere dei frammenti di plastica. Questo il motivo che ha spinto l’azienda Hosta Italia srl con sede in via Europa 6 a Carpacco di Dignano in provincia di Udine a comunicare la decisione del richiamo degli snack al mix di riso soffiato, crispies, corn flakes e crema di cacao, ricoperti di cioccolato al latte a scopo precauzionale per possibile presenza di frammenti di plastica in due lotti di confezioni del prodotto.

La notizia è stata riportata sul proprio sito ufficiale anche dalla Coop, essendo una della catene di supermercati che distribuisce il prodotto in questione:

Prodotto: Nippon 200g – riso soffiato e cereali in crema di cacao ricoperto di cioccolato al latte

Nippon 200g – riso soffiato e cereali in crema di cacao ricoperto di cioccolato al latte Lotto di produzione: L 291; L 292

L 291; L 292 Motivo del richiamo: RICHIAMO PRECAUZIONALE PER POSSIBILE PRESENZA CORPI ESTRANEI (PLASTICA) Avvertenze: SI RACCOMANDA DI NON CONSUMARE IL PRODOTTO INDICATO E DI RESTITUIRLO AL PUNTO VENDITA PER OTTENERE IL RIMBORSO.

Il richiamo riguarda dunque i lotti L 291; L 292 aventi la data minima di conservabilità 03.2023. Non si possono escludere rischi per la salute in caso di ingestione. Il prodotto è in vendita in quasi tutte le filiali della Toscana ma potrebbe essere arrivato anche in altre regioni. Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda a tutti i clienti di non consumare più il prodotto interessato. Non si possono escludere rischi per la salute in caso di ingestione (pericolo soffocamento). I clienti che hanno a casa il prodotto interessato possono riportarlo alla loro filiale COOP, dove verrà loro rimborsato il prezzo di vendita.