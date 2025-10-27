Attualità
video suggerito
video suggerito

Forte terremoto di magnitudo 6.1 scuote la Turchia: scosse avvertite fino a Istanbul, gente in strada

Un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito la Turchia occidentale nella tarda serata di lunedì, con epicentro a Sındırgı, nella provincia di Balıkesir. Secondo l’INGV la magnitudo è 6.0. Scosse avvertite fino a Istanbul. L’AFAD ha avviato verifiche, al momento non si segnalano vittime.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Biagio Chiariello
0 CONDIVISIONI
Immagine

Un violento terremoto ha colpito la Turchia occidentale nella tarda serata di lunedì 27 ottobre. L’epicentro è stato localizzato nel distretto di Sındırgı, nella provincia di Balıkesir, nel nord-ovest del Paese. La scossa è avvenuta alle 22:48 ora locale (le 20:48 in Italia) a una profondità stimata tra 6 e 10 chilometri.

Secondo l’Agenzia turca per la gestione delle emergenze (AFAD) e il Centro sismologico euro-mediterraneo (EMSC), la magnitudo è stata di 6.1, mentre l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) italiano ha registrato un valore leggermente inferiore, pari a 6.0.

Il sisma, di natura superficiale, è stato avvertito distintamente in un’ampia area del Paese: dalle province di İzmir e Bursa fino a Istanbul e Tekirdağ, oltre il Mar di Marmara, a più di 200 chilometri di distanza. Numerosi residenti sono usciti in strada per la paura, mentre sui social circolano video non ancora verificati che mostrano presunti crolli e danni agli edifici.

Leggi anche
Terremoto di magnitudo 7,4 nelle Filippine, le immagini della potente scossa: almeno due morti

Il geofisico Kemal Duran ha spiegato che la vastità dell’area interessata è dovuta proprio alla scarsa profondità del sisma: “Il terremoto è stato percepito su un’ampia regione perché si è verificato a pochi chilometri sotto la superficie terrestre”.

Il ministro dell’Interno turco, Ali Yerlikaya, ha comunicato che l’AFAD ha avviato immediatamente i sopralluoghi per valutare l’entità dei danni e garantire assistenza alla popolazione. “Le squadre sono operative sul territorio per monitorare la situazione e assicurare la sicurezza dei cittadini”, ha dichiarato.

Al momento non risultano vittime, ma le autorità hanno invitato la popolazione alla prudenza e a evitare il rientro negli edifici danneggiati fino al completamento delle verifiche.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
“No ai sionisti”, attivisti pro-Pal impediscono incontro con Fiano (Pd) a Ca’ Foscari a Venezia
La Russa a Fiano: "Solidale ma azzardato parlare di fascismo per Propal"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views