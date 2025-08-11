Esteri
Terremoto in Turchia: un morto e 29 feriti nella provincia di Balikesir, decine di edifici crollati

Il terremoto ha colpito ieri sera la provincia occidentale di Balikesir, in Turchia, causando la morte di un uomo di 81 anni e il ferimento di almeno altre 29 persone a causa del crollo di decine di edifici. Scossa avvertita anche a Istanbul e Smirne.
A cura di Davide Falcioni
Una forte scossa sismica ha colpito ieri sera la provincia occidentale di Balikesir, in Turchia, provocando la morte di un uomo di 81 anni e il ferimento di almeno altre 29 persone a causa del crollo di decine di edifici. Il terremoto, con magnitudo 6.1 e ipocentro a circa dieci chilometri di profondità, è stato percepito nettamente anche a Istanbul e Smirne, suscitando timori in aree densamente abitate.

Secondo il ministro dell’Interno Ali Yerlikaya, la vittima è deceduta dopo essere stata estratta dalle macerie, mentre per quanto riguarda i feriti "le loro condizioni non sono gravi".  Il presidente Recep Tayyip Erdogan, attraverso un messaggio su X, ha espresso vicinanza alla popolazione: "Porgo i miei auguri a tutti i cittadini colpiti. Tutte le istituzioni competenti si sono mobilitate. Che Dio protegga il nostro Paese da ogni calamità". Particolare preoccupazione a Sindirgi, dove sono stati segnalati crolli di edifici. Il sisma, sebbene meno violento rispetto a precedenti tragedie, ha destato preoccupazione per la vicinanza a centri densamente popolati e per la vulnerabilità di alcune strutture.

In Turchia una lunga storia di terremoti devastanti

Situata su importanti faglie tettoniche, la Turchia è tra le nazioni più esposte al rischio sismico. Nel febbraio 2023, un violento terremoto nel sud-ovest causò oltre 53mila vittime e distrusse gran parte di Antakya. Lo scorso luglio, un’altra scossa di magnitudo 5.8 nella stessa zona provocò un morto e 69 feriti. Negli ultimi anni sono stati compiuti investimenti per migliorare la resistenza antisismica degli edifici, ma molte zone restano fragili di fronte a fenomeni naturali di questa portata.

Terremoto anche al largo del Messico

Oltre a quello in Turchia, un terremoto di magnitudo 6.1 è stato registrato alle 20.20 di ieri ora locale lungo la costa messicana di Oaxaca. Secondo quanto segnalato dall'Ingv il sisma è avvenuto a una profondità di 32 chilometri.

Esteri
1 CONDIVISIONI
Esteri
