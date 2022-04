Forlì, con lo scooter contro il trattore: muore ragazzo di 16 anni Lorenzo Dotti, 16 anni, è morto ieri mentre dopo essersi scontrato con un trattore mentre era alla guida del suo scooter a Tredozio, in provincia di Forlì Cesena.

A cura di Davide Falcioni

Lutto a Tredozio, in provincia di Forlì Cesena, dove intorno alle 15.30 di ieri a causa di un incidente stradale è morto il 16enne Lorenzo Dotti: l'adolescente, alla guida di un motorino lungo la strada provinciale del Tramazzo, si è schiantato contro un trattore. La notizia della tragedia ha gettato nel dolore l'intera comunità della cittadina romagnola, e l'amministrazione comunale ha deciso di annullare tutte le manifestazioni programmate per il weekend di Pasqua. Sentita dal Resto del Carlino la sindaca Simona Vietina ha commentato: "Come tutti gli abitanti, anch’io sono sconvolta da questa terribile notizia e sotto shock. Con una tragedia così grande, come potremmo fare festa? È giusta quindi la decisione di annullare tutto, perché la popolazione intera si stringa attorno alla famiglia, ai parenti e agli amici, colpiti da questa incredibile tragedia".

L'incidente in cui ha perso la vita Lorenzo Dotto è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri: il sedicenne stava guidando il suo scooter lungo la strada provinciale del Tramazzo, davanti alla chiesa di Ottignana, una località a circa due chilometri dal paese, verso i monti. Il ragazzo si è scontrato contro il trattore condotto da un 35enne, che non ha potuto fare niente per evitare l'impatto e per fortuna è rimasto illeso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi con ambulanza ed eliambulanza, che però non hanno potuto fare niente. Nel tardo pomeriggio la salma è stata portata a Faenza a disposizione del magistrato di turno, per rilasciarla alla famiglia che poi dovrà stabilire la data del funerale. Il giovane, che frequentava le scuole superiori a Faenza, era impegnato in alcune associazioni di volontariato ed era molto noto fra i suoi coetanei. Anche i genitori e la sorella sono una famiglia molto conosciuta in paese. Per accertare la dinamica dell’incidente stanno indagando i carabinieri della locale stazione di Tredozio.