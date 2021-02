Le prossime ore saranno decisive per capire se le condizioni della ragazza di 21 anni sottoposta a un trapianto di fegato a causa di un'insufficienza epatica miglioreranno. La giovane si trova ricoverata all'ospedale regionale Torrette di Ancona dove è stata operata nella giornata di ieri dall'équipe specializzata guidata dal professor Marco Vivarelli, direttore della chirurgia dei trapianti ed epatobiliare-pancreatica.

Un intervento durato più di sette ore e necessario a salvare la vita alla giovane colpita da una forma gravissima di insufficienza epatica. Di fatto senza il trapianto la giovane non ce l'avrebbe fatta a sopravvivere. Mentre restano ancora da chiarire le cause che hanno portato la 21enne di Foligno a questa crisi improvvisa e fulminante, giunta in una forma così grave tale da compromettere in maniera irreversibile il fegato. Una corsa contro il tempo da parte dei vertici ospedalieri di Torrette che hanno attivato l’alert nazionale per la ricerca di un organo che fosse compatibile con quella della ragazza che per cinque giorni è rimasta in terapia intensiva.

Il tutto ha avuto inizio la sera del 24 gennaio scorso quando la 21enne dopo aver consumato una cena a base di sushi ha iniziato a stare male poche ore dopo aver cenato. Con i sintomi classici di una intossicazione alimentare, la ragazza è stata ricoverata d'urgenza al pronto soccorso di Foligno. Poi a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni, a causa di una grave compromissione di organi e di una insufficienza epatica, è stata trasferita ad Ancora. I medici non hanno escluso che possa essersi trattato di un'intossicazione dovuta alla leptospirosi acuita da una situazione già pregressa. Nel frattempo invece sono in corso gli esami per individuare in fretta la causa che ha scatenato il danno multiorgano mentre i Nas stanno svolgendo accertamenti sull'intossicazione.