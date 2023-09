Foggia, lite tra ragazzine in piazza: 18enne accoltella l’amica e poi scappa Una ragazzina di 18 anni ha accoltellato una coetanea nel Foggiano dopo una violenta lite avvenuta in piazza. La giovane è poi fuggita in compagnia delle amiche mentre la vittima è stata ricoverata in ospedale.

A cura di Gabriella Mazzeo

Alcune adolescenti sono state protagoniste di una violenta rissa nella serata di ieri ad Orta Nova, nei pressi di Foggia. Secondo quanto reso noto, infatti, un gruppo di 18enni sarebbe venuto allo scontro fisico proprio nella piazza principale del paese. Due ragazzine avrebbero iniziato a discutere per futili motivi davanti alle amiche, poi la situazione è degenerata e una ha afferrato il coltello, colpendo due volte l'altra al busto.

La 18enne ferita si è accasciata sull'asfalto mentre i passanti che si trovavano in zona hanno subito allertato i soccorritori. Secondo quanto finora noto, la ragazza che avrebbe accoltellato la rivale sarebbe fuggita subito dopo insieme alle amiche. L'arma non è stata ritrovata e le forze dell'ordine hanno ascoltato la versione della giovane vittima per mettersi sulle tracce della ragazzina. La 18enne accoltellata è stata sottoposta a un intervento chirurgico e non è in pericolo di vita.

I carabinieri hanno ascoltato anche le versioni di alcuni residenti della zona che hanno poi allertato il 118 per prestare soccorso alla ragazza. Nonostante tutto, però, la giovane che ha aggredito l'ex amica non è ancora stata rintracciata. Al vaglio delle forze dell'ordine anche i filmati delle telecamere della zona.

Ulteriori informazioni sull'accaduto saranno diffuse solo nelle prossime ore con il prosieguo delle indagini. Nel frattempo, la 18enne rimasta ferita è stata raggiunta dai familiari in ospedale. I parenti le sono rimasti accanto anche durante l'operazione, in attesa di avere notizie sulle condizioni di salute della ragazza. Stando alle prime informazioni sul movente della violenta aggressione armata, alla base della lite vi sarebbe stata una questione sentimentale. Le due 18enni, infatti, sarebbero rivali in amore e si sarebbero incontrate per discutere della cosa alla presenza dei rispettivi gruppi di amiche.