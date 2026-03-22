Esteri
video suggerito
video suggerito

Investe e uccide ciclista a 100 km/h: era ubriaco fradicio. Poi scappa e va comprare altro alcol

Il 5 marzo 2025 a Huyton, sobborgo di Liverpool, un uomo ubriaco ha investito e ucciso il ciclista 63enne Keith Hornby a oltre 100 km/h. Dopo l’impatto è fuggito, abbandonando l’auto e cercando altra birra. Arrestato con tasso alcolemico triplo, nei giorni scorsi è stato condannato a 11 anni e 8 mesi.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Biagio Chiariello
0 CONDIVISIONI
Keith Hornby e James O’Donnell
Keith Hornby e James O’Donnell

Un ubriaco al volante ha travolto e ucciso un ciclista di 63 anni, poi ha mollato l’auto e si è diretto in un negozio per comprare altra birra: la ricostruzione choc è emersa in aula al processo che si è concluso con una pesante condanna.

È successo il 5 marzo 2025 a Huyton, sobborgo di Liverpool, in Regno Unito. James O’Donnell, 35 anni, sfrecciava a oltre 100 km/h con la sua Volkswagen ID5 nera in una zona con limite a 48 km/h. Ha centrato in pieno Keith Hornby, che pedalava tranquillo sulla sua mountain bike lungo quel percorso che faceva da ormai vent’anni.

Invece di fermarsi, come accertato, O’Donnell ha fatto inversione, ha dato un’occhiata al corpo a terra e ha accelerato. Ha abbandonato la macchina in un parcheggio di un complesso residenziale vicino e ha provato a tornare a piedi a casa, barcollando visibilmente.

Leggi anche
L’Iran dopo Khamenei: il vuoto di potere e lo spettro di una nuova guerra nel Golfo

Pochi minuti dopo la Merseyside Police lo ha fermato: era ubriaco fradicio (tasso alcolemico quasi tre volte sopra il limite legale). Nelle immagini dell’arresto si vede l’uomo biascicare, chiedere una sigaretta agli agenti e, al rifiuto, sbottare: "Allora do di matto, eh?".

Venerdì scorso, al Liverpool Crown Court, li 35enne si è dichiarato colpevole di omicidio colposo per guida pericolosa, guida in stato di ebbrezza e fuga dopo incidente. È stato condannato a 11 anni e 8 mesi di carcere.

Il detective Andy Roper, della sezione incidenti gravi, non ha usato giri di parole:

Keith stava solo godendosi una pedalata in una bella giornata di sole primaverile, su una strada che conosceva a memoria. Non poteva certo immaginare che un pazzo ubriaco lo stesse per travolgere a tutta velocità da dietro. E dopo? Nessun rimorso, zero preoccupazione per la vita che aveva spezzato".

Keith era il caregiver principale della madre ultraottantenne (che avrebbe spento 90 candeline appena nove giorni dopo la tragedia) e quella mattina si era concesso solo un’ora di relax e aria fresca. La famiglia, in una nota commossa, ha ringraziato i vicini che si sono precipitati in aiuto e hanno collaborato con la polizia per inchiodare il responsabile.

Ora possiamo finalmente voltare pagina – hanno scritto – e custodire i ricordi belli che Keith ci ha lasciato. Un peso immenso ci è stato tolto dal cuore".

Esteri
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
referendum
giustizia
Referendum Giustizia 2026, i risultati in diretta: affluenza al 14,1% alle 12, chi vince tra Sì e No
A che ora aprono e chiudono i seggi oggi domenica 22 marzo per il Referendum Giustizia 2026
Il fac simile del quesito al Referendum sulla Giustizia: come votare Sì o No il 22 e 23 marzo
Ora Merloni dice che non ricorda di aver usato Garlasco per propaganda: il video in cui lo fece
Il fac simile del quesito al referendum: come votare Sì o No
Fratoianni: "È un voto politico. Governo odia i poteri di controllo"
Conte: "Riforma politica che indebolisce la magistratura. Un No per difendere lo Stato di diritto" Adriano Biondi
Nordio si contraddice: ora sostiene che la riforma renderà la giustizia più efficiente
Sì o no, cosa votare al Referendum Giustizia: la guida last minute per indecisi Adriano Biondi
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views