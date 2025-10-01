Attualità
video suggerito
video suggerito

Flotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso da Napoli a Roma

Dopo la notizia che le forze di Israele hanno abbordato le navi della Global Sumud Flotilla, si stanno organizzando in tutta Italia cortei e mobilitazioni: a Napoli Pro Pal occupano i binari della stazione centrale, a Roma corteo diretto a Termini.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Ida Artiaco
0 CONDIVISIONI
Immagine

Centinaia di persone stanno scendendo in piazza in questi minuti da una parte all'altra dell'Italia dopo la notizia che le navi con a bordo degli attivisti della Global Sumud Flotilla sono state abbordate dalle forze di Israele a poche miglia di distanza da Gaza, mentre la Cgil ha già annunciato lo sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati per l'intera giornata di venerdì, 3 ottobre. "L'aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani, rappresenta un fatto di gravità estrema. Non è soltanto un crimine contro persone inermi, ma è grave che il governo italiano abbia abbandonato lavoratrici e lavoratori italiani in acque libere internazionali, violando i nostri principi costituzionali", si legge nella comunicazione.

A Roma le diverse realtà pro-Flotilla si stanno organizzando in questi minuti. Attivisti si stanno concentrando nella zona di piazza dei Cinquecento, vicino alla stazione Termini, per una manifestazione spontanea. Anche gli studenti stanno raggiungendo la piazza. Mentre un altro gruppo si sta muovendo in corteo per le strade di San Lorenzo per poi raggiungere l'area di Termini.

I disagi maggiori si stanno verificando al momento a Napoli, dove manifestanti sempre della rete Pro Pal e studenti del Collettivo autorganizzato universitario hanno occupato i binari della stazione Centrale causando il blocco del traffico ferroviario in arrivo e in partenza. Forti i disagi per tutti i treni, dai Frecciarossa ai regionali. "La circolazione a Napoli Centrale è sospesa", comunica Trenitalia. L'iniziativa è scattata dopo l'annuncio dell'inizio dell'abbordaggio israeliano a navi della Flotilla. Gli studenti del Collettivo da ieri sera presidiano in maniera permanente la facoltà di Lettere e Filosofia della Federico II a Porta di Massa.

Leggi anche
Torino, protesta dei collettivi universitari: “Per la Flotilla, per la Palestina blocchiamo tutto”

Ancora, c'è fermento a Milano, dove i manifestanti hanno dato appuntamento alle 21:30 in Piazza della Scala. Se sono almeno mille provano a spostarsi verso piazzale Loreto. "Difendiamo la Flotilla, blocchiamo il porto" è invece lo slogan con cui l'Unione Sindacale di Base ha lanciato una mobilitazione urgente nella serata di oggi a Genova. L'appuntamento è stato fissato per le ore 22.00 al Varco Albertazzi, punto nevralgico dell'accesso al porto.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Verso
Gaza
Marina israeliana abborda le barche della Flotilla: interrotte le comunicazioni
Flotilla, Scuderi (Avs) a Fanpage: "Meloni condanni chi compie genocidio, non chi porta aiuti"
Cosa dice la mozione del centrodestra su Gaza e perché potrebbe mettere in difficoltà le opposizioni
Tutte le notizie della notte sul viaggio della Global Sumud Flotilla
Renzi dice che per aiutare i bambini di Gaza serve il piano di Trump e "non le regate"
Cosa succede ora che la Flotilla si avvicina a Gaza e la nave della Marina italiana si ferma
I giuristi spiegano perché la missione della Global Sumud Flotilla è legale e Israele non può fermarla Roberta Covelli
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views