Roma in piazza per la Flotilla, migliaia di persone verso Termini: forze dell’ordine circondano stazione

Impara a trasformare voci e suoni in storie emozionanti con Valerio Nicolosi . 5 ottobre. Roma. Iscriviti al workshop!

In piazza per la Global Sumud Flotilla a Roma, dove attivisti e studenti si stanno riunendo in zona Termini per manifestare.

"Se toccano la Global Sumud Flotilla, blocchiamo tutto". Sono passati giorni dall'ultimo corteo, il grido resta sempre lo stesso soprattutto ora che arrivano notizie sempre più preoccupanti, con navi militari israeliane in avvicinamento alla Flotilla. E i manifestanti scendono in piazza per far sentire la propria voce e la vicinanza a chi si trova in mare in questo momento.

Sono migliaia le persone che, non appena appreso le ultime notizie, stanno raggiungendo piazza dei Cinquecento, nei pressi della stazione Termini. A più di duecento chilometri da qui, nella stazione Garibaldi a Napoli, altri manifestanti hanno occupato i binari.

Già blindato lo scalo ferroviario, lo snodo più importante della capitale, con forze dell'ordine posizionate per circondare la stazione Termini.

Leggi anche Manifestazione per Gaza oggi a Napoli, migliaia di persone in piazza Garibaldi tra cori e bandiere della Palestina

Nel frattempo, nel tardo pomeriggio è già partito un corteo nel quartiere di San Lorenzo, non troppo distante da Termini. "Nessuna pace, nessuna giustizia", si legge sullo striscione in testa al corteo, nella foto in apertura, diretta verso la zona di Termini dove si unirà al resto della manifestazione.

Sono molte le realtà che hanno deciso spontaneamente di scendere in piazza per schierarsi apertamente, ancora una volta, al fianco della Flotilla, della Palestina, di Gaza contro il genocidio in atto da parte di Israele.

Bandiere della Palestina, cori per l'intifada fino alla vittoria, Palestina Libera, Siamo tutte antisioniste. E un'unica certezza: "Se toccate i compagni e le compagne imbarcate, noi blocchiamo tutto".