Firenze, senzatetto trovato morto dopo la notte davanti alla mensa della Caritas

Un uomo senza fissa dimora è stato trovato morto davanti alla Caritas di Firenze. L’uomo era stato accompagnato al progetto di accoglienza invernale dai volontari, ma qui era rimasto solo una notte per poi tornare in strada.

Un uomo senza fissa dimora è stato trovato morto questa mattina davanti alla mensa della Caritas di Firenze. La vittima è stata trovata riversa a terra in via Baracca, dove gli operatori della Caritas hanno recuperato il corpo senza vita e allertato il Comune. I familiari del senzatetto sono subito stati avvisati di quanto accaduto.

Le cause della morte sarebbero naturali: escluso dunque l'omicidio o la responsabilità di terzi. Cosa abbia provocato il decesso dovrà però essere accertato nei prossimi giorni. "L'intera comunità è colpita da questo evento, ci addolora molto – ha spiegato l'assessore al welfare di Firenze, Nicola Paulesu -. L'uomo era conosciuto dagli operatori della Caritas della mensa di via Baracca e lo scorso gennaio, con le unità di strada, era stato accompagnato al progetto di accoglienza invernale".

Qui il senzatetto era però rimasto soltanto una notte. Questa mattina è stato riconosciuto dagli stessi operatori della Caritas. "Siamo tutti impegnati a fare in modo di accogliere le persone più fragili – ha continuato Paulesu – e per questo continuano ad essere molto importanti anche le segnalazioni che arrivano dai cittadini".

"La morte di questa persona, seguita dai nostri operatori e volontari che la conoscevano bene e se ne prendevano cura con grande umanità, ci addolora enormemente – ha continuato Marco Seracini, presidente Fondazione Solidarietà Caritas Ets -. Ogni giorno cerchiamo di fare tutto il possibile e anche di più per aiutare i più fragili e sottrarle alla strada".

I volontari della Caritas, insieme al Comune e alle forze dell'ordine, comunque allertate in seguito al ritrovamento del corpo, hanno comunicato alla famiglia quanto successo. Nei prossimi giorni, dopo tutti gli accertamenti di rito, saranno disposti i funerali per il senzatetto.