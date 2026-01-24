Firenze, senzatetto trovato morto dopo la notte davanti alla mensa della Caritas
Un uomo senza fissa dimora è stato trovato morto questa mattina davanti alla mensa della Caritas di Firenze. La vittima è stata trovata riversa a terra in via Baracca, dove gli operatori della Caritas hanno recuperato il corpo senza vita e allertato il Comune. I familiari del senzatetto sono subito stati avvisati di quanto accaduto.
Le cause della morte sarebbero naturali: escluso dunque l'omicidio o la responsabilità di terzi. Cosa abbia provocato il decesso dovrà però essere accertato nei prossimi giorni. "L'intera comunità è colpita da questo evento, ci addolora molto – ha spiegato l'assessore al welfare di Firenze, Nicola Paulesu -. L'uomo era conosciuto dagli operatori della Caritas della mensa di via Baracca e lo scorso gennaio, con le unità di strada, era stato accompagnato al progetto di accoglienza invernale".
Qui il senzatetto era però rimasto soltanto una notte. Questa mattina è stato riconosciuto dagli stessi operatori della Caritas. "Siamo tutti impegnati a fare in modo di accogliere le persone più fragili – ha continuato Paulesu – e per questo continuano ad essere molto importanti anche le segnalazioni che arrivano dai cittadini".
"La morte di questa persona, seguita dai nostri operatori e volontari che la conoscevano bene e se ne prendevano cura con grande umanità, ci addolora enormemente – ha continuato Marco Seracini, presidente Fondazione Solidarietà Caritas Ets -. Ogni giorno cerchiamo di fare tutto il possibile e anche di più per aiutare i più fragili e sottrarle alla strada".
I volontari della Caritas, insieme al Comune e alle forze dell'ordine, comunque allertate in seguito al ritrovamento del corpo, hanno comunicato alla famiglia quanto successo. Nei prossimi giorni, dopo tutti gli accertamenti di rito, saranno disposti i funerali per il senzatetto.