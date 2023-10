Firenze, schiaffi al 91enne per rubargli l’orologio: tutti guardano, ma nessuno interviene Via degli Orti Oricellari, pieno centro di Firenze; l’anziano scippato è l’ex velocista Gianpaolo Matteuzzi: “L’indifferenza è ciò che mi fa più male”. La scena è stata catturata dal video delle telecamere di sorveglianza di un albergo.

A cura di Biagio Chiariello

"L’indifferenza è ciò che mi fa più male, non riesco a rassegnarmi all’idea che Firenze sia cambiata". Sono queste le parole del 91enne Gianpaolo Matteuzzi, ex atleta di livello, in riferimento a ciò che gli è accaduto venerdì scorso, 6 ottobre, in pieno centro a Firenze. La storia è riportata dal Corriere Fiorentino.

Sia in via degli Orti Oricellari, a pochi passi da Santa Maria Novella. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza di un hotel vicino mostrano la vittima, Gianpaolo Matteuzzi, strattonata e picchiata da un ragazzo sulla trentina allo scopo di portargli via l'orologio. Dall'altra parte della strada si vedono persone assistere alla scena. Indifferenti.

Dopo essere stato spintonato e preso più volte a schiaffi, il 91enne reagisce: colpisce il suo aggressore con un sacchetto che aveva in mano. L'aggressore riesce comunque a strappare l’orologio dal polso dell’anziano. A quel punto accelera il passo e si allontana indisturbato. Il pensionato inizia gridare aiuto: “Aiuto, mi ha preso l’orologio. Aiuto, fermatelo!”.

Almeno 7/8 persone, come si evince dalle immagini delle telecamere di un albergo poco distante che hanno registrato tutto, assistono inermi alla scena. Ed è stato proprio il titolare della struttura ricettiva che, vedendo quelle riprese, è corso in strada per aiutare l'uomo.

Lo stesso filmato è finito in Questura. I carabinieri hanno avviato le indagini e pochi giorni dopo è potuto rientrare in possesso del suo prezioso orologio.