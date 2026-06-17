Governo, Meloni al G7: “Chiarito con Trump”. Intesa social del Campo largo ma Conte avverte: “Renzi? Niente accozzaglie”: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni dopo l'inizio del summit del G7 a Evian, in Francia, si intrecciano con il delicato equilibrio tra impegni internazionali, riforme parlamentari e le nuove manovre delle opposizioni. A margine del vertice, la presidente del Consiglio ha avuto un colloquio bilaterale con Donald Trump. Fonti di Palazzo Chigi hanno riferito che il confronto è servito a un chiarimento reciproco, ponendo l'accento sull'importanza dell'unità strategica nell'attuale scenario geopolitico, senza alcuna richiesta di sostegno mediatico da parte italiana.

Contemporaneamente a Roma, l'avvio del voto sulla legge elettorale ha registrato un immediato rallentamento: la maggioranza ha infatti accantonato i nodi più complessi (come preferenze e voto estero), scatenando le proteste delle opposizioni che accusano il centrodestra di voler prendere tempo. Sulla riforma pesa ormai l'ombra del "fattore Vannacci": la crescita nei sondaggi di Futuro Nazionale sta alimentando forti dubbi interni alla coalizione di governo sulla reale convenienza del testo, spingendo la Lega a ipotizzare uno stop al cambio di legge.

Sul fronte delle opposizioni, i leader del centrosinistra hanno cercato di dare un segnale di compattezza programmatica. Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni hanno condiviso sui social una foto di gruppo per lanciare due eventi pubblici l'8 e il 15 luglio, tappe destinate alla definizione dell'agenda di coalizione tra Nord e Sud Italia.

Se lo scatto ha innescato la reazione ironica di Carlo Calenda ("Renzi era sotto il tavolo?"), a delineare i confini dell'alleanza è stato lo stesso presidente del M5S che ha escluso un ingresso automatico di Italia Viva nel polo progressista, invocando garanzie precise ed evitando formule eterogenee: "Sicuramente c'è un problema di affidabilità dei compagni di viaggio. Non dobbiamo creare un'accozzaglia, perché altrimenti si vincono le elezioni e poi ci si scioglie come neve al sole". Secondo il leader del Movimento, il nucleo a quattro visibile nella fotografia rappresenta l'unica base di partenza reale, mentre ogni futuro allargamento dovrà rispettare paletti rigidi volti a preservare la stabilità e la durata nel tempo di un eventuale esecutivo.