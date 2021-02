Ha provato a rubare 400 euro di abiti in un negozio di Firenze ma, una volta scoperto, ha aggredito il vigilante mordendolo alla mano. Arrestato dalla polizia è stato portato in ospedale a causa del suo forte stato di agitazione e sottoposto al tampone come da prassi è risultato essere positivo al Coronavirus.

Prima il tentativo di furto e poi la fuga bloccata dal vigilante

La vicenda giunge da Firenze dove un ragazzo di 23 anni nel pomeriggio di ieri è stato colto sul fatto mentre tentava di rubare alcuni capi in un negozio di abbigliamento nella zona di piazza Dalmazia, zona poco distante dal centro storico della città. Il giovane ha provato a darsi alla fuga ma è stato prontamente fermato da un addetto alla sicurezza che però è stato a sua volta aggredito: il ladro infatti si è scagliato contro di lui mordendolo a una mano. Ciò nonostante il vigilante è riuscito comunque a mettere fine al suo tentativo di fuga.

Il 23enne aveva rubato merce per un valore di oltre 400 euro

Poco dopo sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno raccolto la denuncia dell'addetto alla sicurezza e dei titolari del negozio che hanno raccontato l'accaduto. Il valore della merce rubata superava i 400 euro. Il giovane presunto ladro è stato però portato in ospedale a causa dello stato di estrema agitazione nel quale è stato trovato. Una volta giunto nel nosocomio cittadino però gli stessi agenti hanno scoperto che il 23enne era positivo al Coronavirus. Il ragazzo infatti, come tutti coloro che vanno al pronto soccorso, è stato sottoposto al tampone per la ricerca del Covid-19, ed è risultato positivo.