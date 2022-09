Firenze, donna trovata morta in casa a Signa: è omicidio. Fermato il fratello Il cadavere rinvenuto a pochi passi dalla stazione, in via Don Minzoni, a Signa. La donna sarebbe stata strangolata.

A cura di Biagio Chiariello

Omicidio in un'abitazione a Signa, in provincia di Firenze. La vittima è una donna di 46 anni: sarebbe stata strangolata. L'abitazione dove è avvenuto l'omicidio è in via Don Minzoni 18, non lontano dalla stazione ferroviaria.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Sis del Reparto Operativo per l'attività di sopralluogo e il pubblico ministero di turno della Repubblica di Firenze, che ha assunto la direzione delle indagini.. A dare l’allarme alcuni vicini. Al lavoro anche i militari della Sis del reparto operativo e il pm di Firenze Vito Bertoni.

Parallelamente, una persona si trova nella caserma della compagnia di Signa: si tratterebbe del fratello della vittima. L'uomo è stato sottoposto a fermo.

Stando alle prime ricostruzioni, il motivo dell’omicidio sarebbe da ricercare in questioni di natura economica. In particolare modo sembra che l'aggressione si sia consumata al culmine di un litigio. Lui, operaio è titolare delle utenze domestiche, si sarebbe trovato lo stipendio pignorato