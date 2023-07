Firenze, blitz di Ultima Generazione: imbrattato con vernice rossa il selciato davanti al Battistero Cinque attivisti di Ultima Generazione si sono imbrattati con vernice rossa davanti al Battistero. Poi hanno esposto uno striscione con la scritta “Non Paghiamo Il Fossile”. Nessun danno al monumento.

A cura di Susanna Picone

Gli attivisti di Ultima Generazione oggi a Firenze per una nuova protesta davanti al Battistero. “Oggi versiamo sui nostri corpi questa vernice rossa, metafora del sangue del martirio, perché davanti alla crisi climatica scegliamo la vita”: così intorno alle 11,15 del mattino cinque persone hanno versato vernice rossa sui propri corpi per esprimere solidarietà a Ester e Guido, due appartenenti di Ultima Generazione che nell’estate 2022 si sono incollati al basamento della statua di Laocoonte presso i Musei Vaticani e a giugno sono stati condannati a 9 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 1.500 euro ciascuno cui si aggiunge il risarcimento di 28.000 euro di danni.

I cinque attivisti hanno esposto uno striscione con la scritta “Non Paghiamo Il Fossile” e hanno letto alcuni brani dell'Enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco, che contiene riferimenti alla crisi climatica.

In pochi minuti sul posto è arrivata una volante della Polizia Municipale e quattro degli attivisti sono stati condotti al Comando in Via delle Terme. L’ultimo è rimasto seduto davanti al Battistero e alle 11:50 è stato trascinato via dai Vigili urbani mentre effettuava resistenza passiva nonviolenta.

La sostanza rossa che gli attivisti si sono lanciati addosso è finita anche sul selciato. Secondo le prime informazioni, comunque, non si registrano danni. I tecnici restauratori dell'Opera del Duomo hanno verificato che non ci sono danni alla porta del Paradiso e pertanto non si procederà a fare alcuna denuncia.

Il materiale lanciato dagli attivisti di sul selciato antistante il Battistero, secondo una prima osservazione, sembra essere composto da materiale organico. La porta del Paradiso del Battistero è una copia esatta dell'originale che da tempo è custodita all'interno del museo dell'Opera del Duomo.

"Credo che la battaglia sull'emergenza ambientale sia una battaglia da fare tutti insieme, cittadini istituzioni e società civile. Tuttavia credo che attaccare anche solo simbolicamente, senza danni materiali a differenza di quanto accadde con Palazzo Vecchio, il patrimonio culturale sia un messaggio sbagliato", il commento del sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine di una conferenza stampa, dopo il blitz di oggi di Ultima Generazione. "La natura e la cultura sono due sorelle, mettere in discussione una per proteggere l'altra è un messaggio che secondo me non porta consenso dei cittadini e dell'opinione pubblica – ha aggiunto -. Rilancio l'appello ai dimostranti di Ultima generazione: mettete da parte queste forme di protesta e sicuramente ci saranno le condizioni per un dialogo costruttivo e per lavorare tutti insieme. Però non si può offendere, anche solo simbolicamente, il patrimonio culturale per mettere in luce un problema vero che è quello dell'emergenza climatica".