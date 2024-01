Finiscono nel canale dopo il veglione a casa di amici: chi sono i coniugi di Galliate morti a Capodanno 83 anni lei, 87 lui, Emilio e Cecilia Gambaro stavano rincasando a Galliate (Novara) dopo aver festeggiato il Capodanno a casa di amici. La zona era avvolta da una fitta nebbia, quindi c’era scarsa visibilità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

foto La Stampa

Si chiamavano Emilio e Cecilia Gambaro e avevano 87 e 83 anni, i coniugi morti poco dopo il Capodanno 2024 a Galliate, in provincia di Novara. Marito e moglie sono precipitati con la loro auto nel canale Cavour sul ponte di via Adamello mentre stavano rincasando dopo essere stati al veglione per celebrare l'inizio del nuovo anno con alcuni amici.

L'allarme è stato dato il giorno dopo dai parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con la coppia. Subito sono scattate le ricerche da parte dei vigili del fuoco culminate col tragico ritrovamento dell'auto, con a bordo entrambi i corpi.

Emilio e Cecilia Gambaro, residenti in via Buonarroti a Galliate, si trovavano a casa di amici per festeggiare il Capodanno: erano sette persone in tutto, il proprietario di casa e tre coppie, fra cui Opelio Bertoni, il presidente della corale Santa Cecilia di Galliate. "Ci siamo saluti intorno a mezzanotte e mezza e siamo usciti quasi tutti insieme, – dice a Novara Today – io ero davanti e non mi sono accorto di nulla. Neanche l'altra coppia che chiudeva la fila. Siamo stati allertati da Anna, la figlia di Emilio e Cecilia, la mattina seguente".

Le cause dell’incidente sono ora al centro delle indagini condotte dalle forze dell’ordine locale. La zona, nelle prime ore del 2024, era avvolta da una fitta nebbia, quindi c'era scarsa visibilità. L'ipotesi è che i Gambaro, forse convinti di aver imboccato il ponticello, sono finiti con la macchina, una Opel Corsa, poco di fianco, nel punto del canale sprovvisto di guard rail. Non si è escluse però anche il malore del conducente.