Escono per andare a un festa di Capodanno e non rientrano a casa: coppia trovata morta in un canale I vigili del fuoco hanno ritrovato in un canale a Galliate, nel Novarese, l'auto di una coppia di anziani coniugi. Marito e moglie erano dispersi dalla notte di San Silvestro, quando erano usciti di casa per andare a una festa di Capodanno. A dare l'allarme sono stati i familiari delle vittime.

A cura di Eleonora Panseri

Sono usciti di casa per andare a festeggiare la notte di Capodanno a casa di amici e non sono più rientrati: l'auto di una coppia di anziani coniugi è stata ritrovata dai vigili del fuoco nella mattinata di martedì 2 gennaio sul fondo del canale Cavour, nella periferia di Galliate.

Marito e moglie, residenti nel piccolo comune del Novarese, erano dispersi dalla notte di San Silvestro. All'interno del mezzo trovato questa mattina sono stati recuperati i loro corpi senza vita.

La segnalazione dei parenti e il ritrovamento del veicolo

A dare l'allarme sono stati i parenti della coppia che ieri, lunedì 1 gennaio, intorno a mezzogiorno, si sono rivolti alle forze dell'ordine quando si sono accorti che i due coniugi non erano tornati a casa.

Alla segnalazione sono seguite lunghe ore di ricerche e angoscia, fino al tragico ritrovamento e al recupero del mezzo su cui viaggiavano, un'Opel Corsa, avvenuto alle 11 circa del giorno successivo.

La dinamica dell'incidente

Il veicolo è finito fuori strada a poche centinaia di metri dall'abitazione di amici in cui la coppia aveva passato le ultime ore del 2023 e festeggiato l'arrivo del nuovo anno.

Mentre i vigili del fuoco si occupavano della rimozione della macchina dal fondo del canale, le forze dell'ordine si sono recate sul luogo dell'incidente e hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Ancora non è chiaro infatti come l'auto sia uscita di strada.

Alle prime ore del 2024 sulla strada che la coppia di anziani coniugi stava percorrendo e in tutto il Novarese era calata una fitta nebbia. Questa potrebbe aver quindi ridotto la visibilità e aver contribuito a causare l'uscita di strada che è costata la vita ai coniugi. Tra le ipotesi, potrebbe esserci però anche quella di un malore del conducente.