Finisce in ospedale dopo essere caduto dal bus. Esce e viene travolto da un altro autobus È successo a Rivoli: dopo essere caduto dalla scaletta di un bus un trentenne si è recato in ospedale. Appena uscito è stato investito da un altro autobus in manovra.

A cura di Davide Falcioni

Quando una giornata inizia col piede sbagliato non c'è verso di raddrizzarla. Ne sa qualcosa un trentenne di Rivoli, in provincia di Torino, finito in ospedale per ben due volte in un solo giorno per lo stesso, identico motivo: essere stato protagonista di due incidenti con degli autobus (fortunatamente senza riportare gravi conseguenze).

la prima volta è successo in corso Susa, dove il giovane era caduto rovinosamente nello scendere dal bus ed era quindi finito in ospedale. Dopo le cure del caso è uscito dal nosocomio, e qui è stato travolto da un bus in retromarcia, finendo nuovamente ricoverato, questa volta con diverse fratture. Non risulta essere in pericolo di vita.

Sul caso, per ricostruire la dinamica dei fatti di entrambi gli incidente, stanno indagando i carabinieri e la polizia locale di Rivoli. Secondo i rilievi e le prime ricostruzioni, pare che il trentenne in entrambi i casi fosse visibilmente ubriaco: in un caso l’alcol gli ha fatto perdere l’equilibrio, nell’altro lo ha reso disattento mentre si trovava nel piazzale dell’ospedale.