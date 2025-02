video suggerito

Finisce con l'auto in un fosso e resta intrappolata nell'abitacolo: donna muore di freddo nella notte Una donna di 79 anni è stata trovata morta all'interno della sua auto dopo essere finita in un fossato al lato di una strada a Maserà di Padova. Il cadavere della donna è stato recuperato nella mattinata di oggi, lunedì 17 febbraio. La vittima si chiamava Lorenzina Vizù, residente a Ponte San Nicolò. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

A cura di Eleonora Panseri

Una donna di 79 anni è stata trovata morta all'interno della sua auto, dopo essere finita in un fossato che costeggia una strada a Maserà di Padova. Il cadavere della donna è stato recuperato nella mattinata di oggi, lunedì 17 febbraio, in via Bellini.

La vittima si chiamava Lorenzina Vizù. Stando a quanto è stato ricostruito dai Carabinieri, intervenuti questa mattina sul posto, la donna a bordo della vettura, una Honda Concerto, avrebbe sbagliato strada e imboccato un vicolo chiuso.

Così, nel tentativo di uscire, ha fatto retromarcia e l'auto è finita nel fossato. La donna, riporta il Corriere del Veneto, avrebbe tentato di aprire la portiera del veicolo, ma pare sia rimasta intrappolata all'interno della vettura.

La 79enne ha trascorso tutta la notte nell'abitacolo e sarebbe morta assiderata. L'auto è stata notata soltanto nella mattinata di oggi e qualcuno ha fatto scattare l'allarme. Purtroppo, i soccorritori giunti rapidamente sul posto non hanno potuto fare nulla per la donna che era deceduta diverse ore prima.

Dopo aver ricevuto la notizia del decesso della signora Vizù, Gabriele De Boni, sindaco di Ponte San Nicolò, dove si era trasferita nel 2021, ha commento l'accaduto.

"Apprendo la notizia con dolore, sono vicino ai cari di Lorenzina – ha detto il primo cittadino -. Una persona fragile che era nota ai servizi ma che di certo non avremmo mai pensato potesse incontrare questa tragedia. Confido che le forze dell'ordine sappiano indagare le cause dell'incidente".

Adesso infatti sono in corso le indagini degli investigatori che stanno tentando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e fare piena luce sulle cause della morte dell'anziana. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria che nelle prossime ore potrebbe disporre l'autopsia sul corpo della donna.