video suggerito

Finisce con la Panda nel burrone: volo fatale, 61enne morto a Caltanissetta Calogero Giuseppe Giusto, 61 anni, è morto dopo essere precipitato con la sua auto in un burrone vicino al ponte Capodarso, a Caltanissetta. Inutili i soccorsi, compreso l’intervento dell’elisoccorso. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio nei pressi del ponte Capodarso, in territorio di Caltanissetta. A perdere la vita è stato Calogero Giuseppe Giusto, 61 anni, originario della zona, che si trovava alla guida della sua Fiat Panda. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso il controllo del veicolo per cause ancora da chiarire, uscendo fuori strada e finendo in un burrone ai margini della carreggiata.

L’impatto è stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo al conducente. Alcuni automobilisti di passaggio, notando l’auto finita nel dirupo, hanno allertato i soccorsi. Dalla centrale operativa del 118 è stato disposto l’immediato intervento di un’ambulanza medicalizzata e dell’elisoccorso, atterrato poco dopo nei pressi del luogo dell’incidente. Purtroppo, all’arrivo dei sanitari, le condizioni dell’uomo sono apparse fin da subito disperate e i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani: il personale medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della polizia municipale per effettuare i rilievi e cercare di determinare l’esatta dinamica dell’accaduto. Non si esclude che a causare l’incidente possano essere stati un malore improvviso, un guasto meccanico o le condizioni del manto stradale. Saranno le indagini a fare piena luce sull’accaduto.

Leggi anche American Airlines sbaglia aereo: il volo per Napoli finisce a Roma per un documento mancante

La notizia della morte di Calogero Giuseppe Giusto ha suscitato profondo cordoglio nella comunità locale siciliana.