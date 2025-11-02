Finisce con la moto contro il guardrail, ma si salva. Poi viene investito dalle auto: morto 48enne

Tragedia nella notte a Civitanova Marche: Gianluca Ausanio, 48 anni, ha perso il controllo della sua moto ed è stato travolto da due auto dopo la caduta sulla superstrada SS77. I conducenti si sono fermati per soccorrerlo, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

È morto sul colpo dopo una drammatica sequenza di eventi che si è consumata nella notte lungo la superstrada SS77, nel tratto che conduce al casello dell’A14. La vittima è Gianluca Ausanio, 48 anni, originario di Napoli ma residente a Civitanova Marche, dove era molto conosciuto. L’uomo stava viaggiando in sella alla sua Bmw in direzione mare quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della moto ed è finito contro il guardrail.

L’impatto è stato violentissimo. Il motociclista è stato sbalzato sull’asfalto, riportando gravi traumi, in particolare alla testa. Pochi istanti dopo, mentre giaceva a terra, due auto che sopraggiungevano non sono riuscite a evitarlo, investendolo in rapida successione. Una scena terribile, che non ha lasciato scampo al centauro. Entrambi i conducenti, sotto shock, si sono subito fermati per prestare soccorso e hanno chiamato il 118.

Erano da poco passate l’una quando sul posto sono arrivati i sanitari, insieme a due pattuglie della Polizia stradale di Civitanova Marche e ai vigili del fuoco, impegnati in altre operazioni nella zona. Ma per Gianluca Ausanio non c’era più nulla da fare: le ferite riportate si sono rivelate fatali. Il corpo è stato poi trasferito all’obitorio di Civitanova, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. La Procura potrebbe disporre l’autopsia per chiarire con esattezza le cause del decesso e la dinamica dell’incidente.

Secondo una prima ricostruzione, il 48enne avrebbe perso il controllo del mezzo autonomamente, forse a causa dell’asfalto bagnato o di un’improvvisa perdita di equilibrio. Dopo l’urto con il guardrail, sarebbe caduto al centro della carreggiata, proprio nel momento in cui sopraggiungevano le due vetture che, nonostante il tentativo di frenata, non sono riuscite a evitarlo.

La notizia della sua morte ha sconvolto la comunità di Civitanova. Gianluca Ausanio viveva da anni in città e molti lo conoscevano anche per la relazione con Francesca Anconetani, socia del bar Giardino, luogo frequentato da tanti civitanovesi, come ricordano i giornali locali. In queste ore numerosi messaggi di cordoglio stanno circolando sui social, dove amici e conoscenti ricordano la sua gentilezza e la passione per le moto.

Intanto, la Polizia stradale prosegue con i rilievi per ricostruire ogni dettaglio della tragedia e stabilire con precisione la sequenza degli eventi che hanno portato alla morte del motociclista.