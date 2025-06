Filetti di acciughe ritirati dai supermercati per rischio istamina: l’avviso di richiamo

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Un lotto di filetti di acciughe è stato richiamato dagli scaffali dei supermercati per un potenziale rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di istamina oltre i limiti di legge. Nel dettaglio, si tratta dei “Filetti di acciughe di Sicilia in olio extravergine di oliva” venduti a marchio “Terre d‘Italia” nei negozi Carrefour.

L’avviso di richiamo del prodotto alimentare è stato pubblicato nei giorni scorsi dalla stessa catena della grande distribuzione Carrefour sui propri canali di comunicazione ma al momento non è ancora apparso sul portale del Ministero della salute dedicato ai richiami da parte degli operatori. L’avviso, datato 13 giugno, segnala che il richiamo è stato disposto in via precauzionale dallo stesso produttore dei filetti di Alici per Possibile presenza di Istamina.

I Filetti di acciughe interessati dal richiamo sono prodotti per la società GS S.p.A. dalla ditta Pesce Azzurro Cefalù s.r.l. nel proprio stabilimento di Contrada Presidiana, a Cefalù, nella città metropolitana di Palermo. Si tratta di un prodotto venduto in vasetti di vetro da 156 grammi ciascuno. Il lotto interessato è quello con termine minimo di conservazione fissato al 17 marzo 2026, corrispondente al numero di lotto. Chi fosse in possesso di uno dei vasetti di filetti di acciughe con lotto sopra indicato è invitato a non consumare l’alimento e a restituire la confezione al punto vendita.

L'istamina è un composto ampiamente diffuso nell'organismo ma che in alte concentrazioni negli alimenti può scatenare problemi a chi lo assume. L'esempio più caratteristico di cibo ricco di istamina è proprio il conservato troppo a lungo e/o in maniera inopportuna. Nel pesce, la formazione di istamina è riconducibile in parte a fenomeni conseguenti alla morte dell'animale ma spesso alla proliferazione di germi che hanno contaminato le carni.