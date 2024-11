Fidanzatini morti in un incidente a Iglesias, gli amici: “Ci siamo accorti subito che non erano arrivati”

video suggerito

Parlano gli amici dei due fidanzatini 17enni morti in un incidente in motorino nella serata di sabato a Iglesias, in Sardegna. I ragazzini con i quali i due avrebbero dovuto trascorrere la serata hanno raccontato di essersi accorti subito che gli amici non erano arrivati al Bowling. La comitiva non è riuscita a rintracciarli fino a quando non ha avuto la notizia dello schianto in motorino.

A cura di Gabriella Mazzeo

A mezzanotte si sono accorti che alla comitiva mancavano due amici,i fidanzatini 17enni morti nello schianto contro un Range Rover alle porte di Iglesias, in Sardegna. Avrebbero dovuto raggiungere il Bowling pub per una serata insieme, come ogni sabato, ma i due fidanzati non sono mai arrivati. I coetanei hanno raccontato di essersi accorti subito della loro assenza e di aver provato a rintracciarli al telefono, ma tutti i tentativi sono caduti nel vuoto fino a quando non hanno ricevuto la notizia dell'incidente.

"Lui era solare, disponibile, molto divertente e con la battuta sempre pronta. Un bravissimo ragazzo" racconta uno degli amici all'ingresso della camera mortuaria del Cto. "Lei era sempre gentile, disponibile e sorridente".

Il gruppo parla di due ragazzi "fatti l'uno per l'altra", due buoni amici che mai avevano fatto mancare le loro attenzioni e il loro affetto alla comitiva. Il 17enne aveva da sempre la passione per le due ruote ed era da poco entrato a far parte del Motoclub Iglesias. Lei era legatissima agli amici e piena di interessi di diversa natura.

Per ricordare i due fidanzatini deceduti tragicamente nell'incidente stradale con il Range Rover, tutti i piloti del Motoclub iscritti alla gara del campionato sardo di enduro si sono ritirati.

Secondo quanto ricostruito, i due minori si sono schiantati in motorino contro l'automobile che stava percorrendo la stessa arteria stradale. Un impatto fortissimo che non ha lasciato scampo ai 17enni nonostante l'intervento immediato dei soccorsi sul posto. Il conducente della vettura è stato soccorso dopo essere stato rinvenuto in stato di shock con contusioni dovute all'impatto col motorino. Dai primi controlli medici, l'uomo non avrebbe riportato ferite gravi.