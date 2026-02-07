Fiamme e fumo da un tombino vicino la stazione di Pesaro, disagi e treni in tilt: ritardi fino a 90 minuti

Mattinata difficile oggi a Pesaro e per la circolazione ferroviaria da e per la cittadina marchigiana. Un incendio è divampato nei pressi di un tombino vicino ai binari alla stazione ha mandato in tilt il traffico e creato numerosi disagi a passeggeri e residenti nella zona.

Per consentire l'intervento dei vigili del fuoco, la circolazione è stata sospesa a Pesaro dalle 05.20 e risulta ancora fortemente rallentata nel tratto interessato. I treni Alta Velocità e Regionali, informa Trenitalia, possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. Mentre per i treni Regionali limitazioni di percorso e qualche cancellazione.

Nello specifico, secondo l'ultimo aggiornamento delle 07:20 pubblicato sul sito di Trenitalia, i Treni Alta Velocità direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti: FR 9802 Pescara (5:00) – Milano Centrale (9:35); FR 8802 Ancona (5:20) – Milano Centrale (9:30); FR 8806 Pescara (6:00) – Milano Centrale (11:20); FA 8851 Ravenna (6:08) – Roma Termini (11:00); FR 8804 Ancona (6:20) – Milano Centrale (10:20).

L'incendio, secondo le ultime informazioni, sarebbe stato spento ma l'intervento dei vigili del fuoco è ancora in corso. Sulle cause dell'incendio sta indagando il personale della polizia.

La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata anche nel nodo di Bologna Centrale, questa volta per un danneggiamento ad alcuni cavi avvenuto questa mattina intorno alle 8.30 in un punto – in superficie – che collega la Bologna-Venezia con la stazione sotterranea AV di Bologna. A quanto appreso, i tecnici intervenuti dopo la segnalazione della sala operativa bolognese – con la sospensione temporanea per circa 45 minuti dei treni – hanno rilevato un danneggiamento che non sarebbe riconducibile a un guasto accidentale. Per poter permettere ai tecnici di operare, tutti i treni AV a Bologna al momento passano e fermano sui binari di superficie con ripercussioni sul traffico. Si registrano ritardi e rallentamenti per Av, Intercity e Regionali, e possibili limitazioni o cancellazioni per i Regionali. I treni del mattino della Bologna-Venezia hanno subito modifiche di percorso.