Attualità
video suggerito
video suggerito

Fiamme e fumo da un tombino vicino la stazione di Pesaro, disagi e treni in tilt: ritardi fino a 90 minuti

Vigili del fuoco in azione nei pressi della stazione di Pesaro dove un incendio è divampato questa mattina vicino a un tombino: traffico ferroviario in tilt con ritardi dei treni fino a 90 minuti.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Redazione
12 CONDIVISIONI
Immagine

Mattinata difficile oggi a Pesaro e per la circolazione ferroviaria da e per la cittadina marchigiana. Un incendio è divampato nei pressi di un tombino vicino ai binari alla stazione ha mandato in tilt il traffico e creato numerosi disagi a passeggeri e residenti nella zona.

Per consentire l'intervento dei vigili del fuoco, la circolazione è stata sospesa a Pesaro dalle 05.20 e risulta ancora fortemente rallentata nel tratto interessato. I treni Alta Velocità e Regionali, informa Trenitalia, possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. Mentre per i treni Regionali limitazioni di percorso e qualche cancellazione.

Nello specifico, secondo l'ultimo aggiornamento delle 07:20 pubblicato sul sito di Trenitalia, i Treni Alta Velocità direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti: FR 9802 Pescara (5:00) – Milano Centrale (9:35); FR 8802 Ancona (5:20) – Milano Centrale (9:30); FR 8806 Pescara (6:00) – Milano Centrale (11:20); FA 8851 Ravenna (6:08) – Roma Termini (11:00); FR 8804 Ancona (6:20) – Milano Centrale (10:20).

Leggi anche
Anche nelle pubblicità delle Olimpiadi i treni italiani sono in ritardo: la gaffe diventa attacco a Salvini

L'incendio, secondo le ultime informazioni, sarebbe stato spento ma l'intervento dei vigili del fuoco è ancora in corso. Sulle cause dell'incendio sta indagando il personale della polizia.

La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata anche nel nodo di Bologna Centrale, questa volta per un danneggiamento ad alcuni cavi avvenuto questa mattina intorno alle 8.30 in un punto – in superficie – che collega la Bologna-Venezia con la stazione sotterranea AV di Bologna. A quanto appreso, i tecnici intervenuti dopo la segnalazione della sala operativa bolognese – con la sospensione temporanea per circa 45 minuti dei treni – hanno rilevato un danneggiamento che non sarebbe riconducibile a un guasto accidentale. Per poter permettere ai tecnici di operare, tutti i treni AV a Bologna al momento passano e fermano sui binari di superficie con ripercussioni sul traffico. Si registrano ritardi e rallentamenti per Av, Intercity e Regionali, e possibili limitazioni o cancellazioni per i Regionali. I treni del mattino della Bologna-Venezia hanno subito modifiche di percorso.

Attualità
12 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Olimpiadi
2026
Giochi di Milano Cortina 2026, occhi sullo Sci Alpino: Paris, Franzoni, Goggia e Brignone
Il programma di oggi e gli italiani che scenderanno in pista: occhi puntati su Paris e Lollobrigida
Lindsey Vonn risponde al medico che insinua: “Non si è rotta davvero il crociato come tutti credono”
La reazione di Simone Giannelli dopo non essere stato riconosciuto dal telecronista Rai è pura classe
Gli orrori della telecronaca Rai alle Olimpiadi: non riconosciuti i tedofori e la presidente del CIO
Ho dovuto rivedere di notte la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi su Eurosport: mi sentivo escluso
Paolo Fiorenza
Proteste contro le Olimpiadi a Milano
Cos'è questa storia degli atleti che si iniettano acido ialuronico nel pene per saltare meglio
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views